https://ria.ru/20221027/kitay-1827272007.html
Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем
Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем - РИА Новости, 27.10.2022
Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем
Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество, совместно обеспечивать стабильность в АТР и во всем мире,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:31
2022-10-27T17:31
2022-10-27T17:54
россия
китай
атр
в мире
сергей лавров
ван и (политик)
мид кнр
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество, совместно обеспечивать стабильность в АТР и во всем мире, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И.На сайте МИД Китая указано, что Лавров горячо поздравил Коммунистическую партию Китая с успешным проведением 20-го съезда, поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря, а также указал, что 20-й съезд КПК является важным событием мирового масштаба."Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество, совместно поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - заявил Лавров.
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, атр, в мире, сергей лавров, ван и (политик), мид кнр
Россия, Китай, АТР, В мире, Сергей Лавров, Ван И (политик), МИД КНР
17:31 27.10.2022 (обновлено: 17:54 27.10.2022)
Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем
Лавров заявил, что Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях