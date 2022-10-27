https://ria.ru/20221027/kitay-1827272007.html

Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем

Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем - РИА Новости, 27.10.2022

Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем

Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество, совместно обеспечивать стабильность в АТР и во всем мире,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:31

2022-10-27T17:31

2022-10-27T17:54

россия

китай

атр

в мире

сергей лавров

ван и (политик)

мид кнр

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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество, совместно обеспечивать стабильность в АТР и во всем мире, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И.На сайте МИД Китая указано, что Лавров горячо поздравил Коммунистическую партию Китая с успешным проведением 20-го съезда, поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря, а также указал, что 20-й съезд КПК является важным событием мирового масштаба."Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество, совместно поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html

россия

китай

атр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, атр, в мире, сергей лавров, ван и (политик), мид кнр