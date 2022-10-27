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Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем - РИА Новости, 27.10.2022
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Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем
Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем - РИА Новости, 27.10.2022
Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем
Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество, совместно обеспечивать стабильность в АТР и во всем мире,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:31
2022-10-27T17:54
россия
китай
атр
в мире
сергей лавров
ван и (политик)
мид кнр
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество, совместно обеспечивать стабильность в АТР и во всем мире, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И.На сайте МИД Китая указано, что Лавров горячо поздравил Коммунистическую партию Китая с успешным проведением 20-го съезда, поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря, а также указал, что 20-й съезд КПК является важным событием мирового масштаба."Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество, совместно поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - заявил Лавров.
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
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россия, китай, атр, в мире, сергей лавров, ван и (политик), мид кнр
Россия, Китай, АТР, В мире, Сергей Лавров, Ван И (политик), МИД КНР
17:31 27.10.2022 (обновлено: 17:54 27.10.2022)
 
Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем

Лавров заявил, что Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество, совместно обеспечивать стабильность в АТР и во всем мире, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И.
На сайте МИД Китая указано, что Лавров горячо поздравил Коммунистическую партию Китая с успешным проведением 20-го съезда, поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря, а также указал, что 20-й съезд КПК является важным событием мирового масштаба.
"Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество, совместно поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - заявил Лавров.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС, 15 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 17:00
"Без уродливых очертаний". Путин и Си выводят мир на новый путь развития
 
РоссияКитайАТРВ миреСергей ЛавровВан И (политик)МИД КНР
 
 
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