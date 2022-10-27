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МИД Китая: страна намерена поддерживать Россию в преодолении трудностей - РИА Новости, 27.10.2022
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МИД Китая: страна намерена поддерживать Россию в преодолении трудностей
МИД Китая: страна намерена поддерживать Россию в преодолении трудностей - РИА Новости, 27.10.2022
МИД Китая: страна намерена поддерживать Россию в преодолении трудностей
Китай будет поддерживать Россию в укреплении ее статуса крупной державы на международной арене, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:17
2022-10-27T18:46
китай
россия
мид кнр
в мире
ван и (политик)
сергей лавров
си цзиньпин
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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Китай будет поддерживать Россию в укреплении ее статуса крупной державы на международной арене, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."(Президент РФ Владимир) Путин после окончания ХХ съезда Компартии Китая направил поздравительную телеграмму генсеку партии Си Цзиньпину, продемонстрировав высокий уровень взаимного доверия и твердой взаимной поддержки России и Китая. Китай тоже будет твердо поддерживать российскую сторону в том, чтобы российский народ под руководством президента Путина сплотился и преодолел трудности, устранил все помехи и достиг стратегических целей развития", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он также отметил, что Китай будет поддерживать Россию в "укреплении ее статуса крупной державы на международной арене".
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китай, россия, мид кнр, в мире, ван и (политик), сергей лавров, си цзиньпин
Китай, Россия, МИД КНР, В мире, Ван И (политик), Сергей Лавров, Си Цзиньпин
17:17 27.10.2022 (обновлено: 18:46 27.10.2022)
 
МИД Китая: страна намерена поддерживать Россию в преодолении трудностей

Глава МИД Китая Ван: Пекин намерен поддерживать Москву в преодолении трудностей

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Китай будет поддерживать Россию в укреплении ее статуса крупной державы на международной арене, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"(Президент РФ Владимир) Путин после окончания ХХ съезда Компартии Китая направил поздравительную телеграмму генсеку партии Си Цзиньпину, продемонстрировав высокий уровень взаимного доверия и твердой взаимной поддержки России и Китая. Китай тоже будет твердо поддерживать российскую сторону в том, чтобы российский народ под руководством президента Путина сплотился и преодолел трудности, устранил все помехи и достиг стратегических целей развития", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также отметил, что Китай будет поддерживать Россию в "укреплении ее статуса крупной державы на международной арене".
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 17:26
Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР
 
КитайРоссияМИД КНРВ миреВан И (политик)Сергей ЛавровСи Цзиньпин
 
 
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