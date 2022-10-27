https://ria.ru/20221027/kitay-1827264903.html

МИД Китая: страна намерена поддерживать Россию в преодолении трудностей

МИД Китая: страна намерена поддерживать Россию в преодолении трудностей - РИА Новости, 27.10.2022

МИД Китая: страна намерена поддерживать Россию в преодолении трудностей

Китай будет поддерживать Россию в укреплении ее статуса крупной державы на международной арене, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:17

2022-10-27T17:17

2022-10-27T18:46

китай

россия

мид кнр

в мире

ван и (политик)

сергей лавров

си цзиньпин

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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Китай будет поддерживать Россию в укреплении ее статуса крупной державы на международной арене, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."(Президент РФ Владимир) Путин после окончания ХХ съезда Компартии Китая направил поздравительную телеграмму генсеку партии Си Цзиньпину, продемонстрировав высокий уровень взаимного доверия и твердой взаимной поддержки России и Китая. Китай тоже будет твердо поддерживать российскую сторону в том, чтобы российский народ под руководством президента Путина сплотился и преодолел трудности, устранил все помехи и достиг стратегических целей развития", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он также отметил, что Китай будет поддерживать Россию в "укреплении ее статуса крупной державы на международной арене".

https://ria.ru/20221027/kitay-1827268390.html

китай

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

китай, россия, мид кнр, в мире, ван и (политик), сергей лавров, си цзиньпин