https://ria.ru/20221027/kitay-1827079798.html

Китай и США должны способствовать стабильности в мире, заявил Си Цзиньпин

Китай и США должны способствовать стабильности в мире, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 27.10.2022

Китай и США должны способствовать стабильности в мире, заявил Си Цзиньпин

Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, способствуя повышению устойчивости и определенности в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T07:04

2022-10-27T07:04

2022-10-27T07:08

в мире

си цзиньпин

китай

сша

политика

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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, способствуя повышению устойчивости и определенности в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям, текст которого приводит в четверг Центральное телевидение Китая.Как отмечает телеканал, Си Цзиньпин отправил поздравительное письмо 26 октября. В нем председатель КНР отметил, что сегодня в мире сложилась неспокойная обстановка.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов работать вместе с США над поиском правильного пути мирного сосуществования двух держав, основанном на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.

https://ria.ru/20221027/bayden-1827072015.html

китай

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в мире, си цзиньпин, китай, сша, политика