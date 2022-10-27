07:04 27.10.2022 (обновлено: 07:08 27.10.2022)
Китай и США должны способствовать стабильности в мире, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай и США должны укреплять сотрудничество для повышения стабильности в мире
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, способствуя повышению устойчивости и определенности в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям, текст которого приводит в четверг Центральное телевидение Китая.
Как отмечает телеканал, Си Цзиньпин отправил поздравительное письмо 26 октября. В нем председатель КНР отметил, что сегодня в мире сложилась неспокойная обстановка.
"Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определенность в мире и поспособствует миру и развитию во всем мире", - приводит телеканал слова китайского лидера.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов работать вместе с США над поиском правильного пути мирного сосуществования двух держав, основанном на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.