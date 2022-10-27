https://ria.ru/20221027/kiberataki-1827097874.html

В МИД рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки на российские объекты

В МИД рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки на российские объекты - РИА Новости, 27.10.2022

В МИД рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки на российские объекты

С началом специальной военной операции на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты: диверсии... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:49

2022-10-27T09:49

2022-10-27T10:09

технологии

олег сыромолотов

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

европа

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. С началом специальной военной операции на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты: диверсии осуществляются преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."С началом специальной военной операции на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты – госучреждения, финансовый, транспортный и энергетический секторы. Диверсии осуществляются преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза", - сказал он.Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что "рассадником вредоносной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является и Украина, ее цифровой потенциал, контролируемый США и их союзниками".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20221027/khakery-1827084154.html

украина

россия

сша

европа

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технологии, олег сыромолотов, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, европа