https://ria.ru/20221027/kiberataki-1827097874.html
В МИД рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки на российские объекты
В МИД рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки на российские объекты - РИА Новости, 27.10.2022
В МИД рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки на российские объекты
С началом специальной военной операции на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты: диверсии... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:49
2022-10-27T09:49
2022-10-27T10:09
технологии
олег сыромолотов
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
европа
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. С началом специальной военной операции на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты: диверсии осуществляются преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."С началом специальной военной операции на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты – госучреждения, финансовый, транспортный и энергетический секторы. Диверсии осуществляются преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза", - сказал он.Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что "рассадником вредоносной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является и Украина, ее цифровой потенциал, контролируемый США и их союзниками".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
https://ria.ru/20221027/khakery-1827084154.html
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технологии, олег сыромолотов, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, европа
Технологии, Олег Сыромолотов, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Европа
09:49 27.10.2022 (обновлено: 10:09 27.10.2022)
В МИД рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки на российские объекты
Замглавы МИД Сыромолотов рассказал, откуда идут кибератаки на российские объекты