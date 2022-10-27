Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки на российские объекты - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/kiberataki-1827097874.html
В МИД рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки на российские объекты
В МИД рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки на российские объекты - РИА Новости, 27.10.2022
В МИД рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки на российские объекты
С началом специальной военной операции на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты: диверсии... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:49
2022-10-27T10:09
технологии
олег сыромолотов
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_bb4c2d8666999b2084249d071bc3279b.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. С началом специальной военной операции на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты: диверсии осуществляются преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."С началом специальной военной операции на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты – госучреждения, финансовый, транспортный и энергетический секторы. Диверсии осуществляются преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза", - сказал он.Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что "рассадником вредоносной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является и Украина, ее цифровой потенциал, контролируемый США и их союзниками".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221027/khakery-1827084154.html
украина
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1f78028e99dcf6af3648c87983d45f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, олег сыромолотов, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, европа
Технологии, Олег Сыромолотов, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Европа
09:49 27.10.2022 (обновлено: 10:09 27.10.2022)
 
В МИД рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки на российские объекты

Замглавы МИД Сыромолотов рассказал, откуда идут кибератаки на российские объекты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКибератака
Кибератака - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Кибератака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. С началом специальной военной операции на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты: диверсии осуществляются преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"С началом специальной военной операции на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты – госучреждения, финансовый, транспортный и энергетический секторы. Диверсии осуществляются преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза", - сказал он.
Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что "рассадником вредоносной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является и Украина, ее цифровой потенциал, контролируемый США и их союзниками".
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
Программирование - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
08:25
Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД
 
ТехнологииОлег СыромолотовУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала