https://ria.ru/20221027/khakery-1827084154.html

Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД

Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022

Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД

Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:25

2022-10-27T08:25

2022-10-27T10:11

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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министерство обороны сша

олег сыромолотов

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Пентагон и Агентство национальной безопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты "демократии", прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала", - рассказал он."Привлекают к реализации агрессивных замыслов западные монополии. В авангарде – печально известная "Майкрософт", которая подчиняет интересам США цифровую независимость государств и тем самым способствует потенциальному проведению хакерских операций", - указал замглавы МИД РФ.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20220924/mir-1819101464.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, министерство обороны сша, олег сыромолотов