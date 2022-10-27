https://ria.ru/20221027/khakery-1827084154.html
Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД
Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022
Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД
Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:25
2022-10-27T08:25
2022-10-27T10:11
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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министерство обороны сша
олег сыромолотов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Пентагон и Агентство национальной безопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты "демократии", прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала", - рассказал он."Привлекают к реализации агрессивных замыслов западные монополии. В авангарде – печально известная "Майкрософт", которая подчиняет интересам США цифровую независимость государств и тем самым способствует потенциальному проведению хакерских операций", - указал замглавы МИД РФ.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, министерство обороны сша, олег сыромолотов
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, США, Министерство обороны США, Олег Сыромолотов
08:25 27.10.2022 (обновлено: 10:11 27.10.2022)
Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД
Замглавы МИД Сыромолотов: Пентагон и АНБ поощряют русофобию в хакерском интернационале