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Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022
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Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД
Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022
Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД
Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:25
2022-10-27T10:11
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
министерство обороны сша
олег сыромолотов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Пентагон и Агентство национальной безопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты "демократии", прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала", - рассказал он."Привлекают к реализации агрессивных замыслов западные монополии. В авангарде – печально известная "Майкрософт", которая подчиняет интересам США цифровую независимость государств и тем самым способствует потенциальному проведению хакерских операций", - указал замглавы МИД РФ.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, министерство обороны сша, олег сыромолотов
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, США, Министерство обороны США, Олег Сыромолотов
08:25 27.10.2022 (обновлено: 10:11 27.10.2022)
 
Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки, заявили в МИД

Замглавы МИД Сыромолотов: Пентагон и АНБ поощряют русофобию в хакерском интернационале

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПрограммирование
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Пентагон и Агентство национальной безопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты "демократии", прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала", - рассказал он.
"Привлекают к реализации агрессивных замыслов западные монополии. В авангарде – печально известная "Майкрософт", которая подчиняет интересам США цифровую независимость государств и тем самым способствует потенциальному проведению хакерских операций", - указал замглавы МИД РФ.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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