https://ria.ru/20221027/kazakhstan-1827083797.html
Президентские выборы в Казахстане пройдут спокойно, заявил замгенпрокурора
Президентские выборы в Казахстане пройдут спокойно, заявил замгенпрокурора - РИА Новости, 27.10.2022
Президентские выборы в Казахстане пройдут спокойно, заявил замгенпрокурора
Внеочередные президентские выборы в Казахстане, назначенные на 20 ноября, пройдут в спокойной обстановке, считает заместитель генерального прокуратура... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:22
2022-10-27T08:22
2022-10-27T08:22
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АСТАНА, 27 окт - РИА Новости. Внеочередные президентские выборы в Казахстане, назначенные на 20 ноября, пройдут в спокойной обстановке, считает заместитель генерального прокуратура республики Асет Чиндалиев."Я думаю, все будет спокойно, пройдет хорошо, никаких эксцессов не будет. В целом, думаю, после январских событий основная масса населения настроена положительно для того, чтобы строить новый Казахстан", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в четверг.Досрочные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября. Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала шесть кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
Президентские выборы в Казахстане пройдут спокойно, заявил замгенпрокурора
Замгенпрокурора Казахстана Чиндалиев: президентские выборы в Казахстане пройдут спокойно