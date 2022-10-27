https://ria.ru/20221027/kazakhstan-1827080916.html

В Казахстане приняли закон об амнистии участников январских беспорядков

В Казахстане приняли закон об амнистии участников январских беспорядков - РИА Новости, 27.10.2022

В Казахстане приняли закон об амнистии участников январских беспорядков

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг приняли закон об амнистии участников январских беспорядков, передает... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T07:30

2022-10-27T07:30

2022-10-27T07:30

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сенат казахстана

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АСТАНА, 27 окт - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг приняли закон об амнистии участников январских беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу 1 сентября заявил, что принял решение провести единоразовую амнистию участников январских беспорядков, амнистия не затронет главных фигурантов, а также обвиняемых в госизмене и попытке смены власти. Согласно информации генпрокуратуры, которая ранее опубликовала соответствующий законопроект для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", под амнистию могут попасть порядка 1500 человек.Мажилис (нижняя палата) парламента республики одобрил проект закона 19 октября. Депутат Гульнара Бижанова на пленарном заседании палаты тогда поясняла основные положения документа. По ее словам, разработчики определили круг лиц, подпадающих под амнистию, для этого установлен конкретный временной промежуток – с 4 по 7 января.Закон предусматривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести. С отбывших наказание лиц за такие преступления – снимается судимость. Для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления предполагается сокращение сроков.Планируется также ресоциализация освобожденных лиц. Это трудоустройство, оказание медицинской помощи, оформление документов.Террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков и лица, совершившие пытки, не будут амнистированы.Принятый закон направляется на подпись президенту.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20221023/kazakhstan-1826020188.html

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, сенат казахстана