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Катар перед чемпионатом мира снимет ограничения на въезд иностранцев - РИА Новости, 27.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221027/katar-1827163646.html
Катар перед чемпионатом мира снимет ограничения на въезд иностранцев
Катар перед чемпионатом мира снимет ограничения на въезд иностранцев - РИА Новости, 27.10.2022
Катар перед чемпионатом мира снимет ограничения на въезд иностранцев
Власти Катара, максимально упростившие условия въезда в начале сентября, приняли решение разрешить туристам приезжать в страну, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:03
2022-10-27T14:03
туризм
туризм
новости - туризм
катар
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти Катара, максимально упростившие условия въезда в начале сентября, приняли решение разрешить туристам приезжать в страну, сообщает АТОР.Гостям не придется делать ПЦР-анализы или антиген-тесты перед поездкой, заявили в министерстве здравоохранения страны. Также туристам больше не потребуется регистрироваться в приложении Ehteraz Health до прибытия. Ранее оно было необходимо для посещения общественных мест, теперь — только для входа в медучреждения.Нововведения вступают в силу 1 ноября, незадолго до начала чемпионата мира по футболу, запланированному на период с 20 ноября по 18 декабря.При этом, по решению властей Катара, с 1 ноября по 23 декабря страну можно будет посетить только при наличии Hаyya card. Это аналог паспорта болельщика Fan Id. Оформить такой могут лишь купившие билеты на матчи чемпионата. Это значит, что на время проведения турнира Катар закроется для остальных гостей.После 23 декабря страна вновь начнет принимать туристов.Туроператоры позитивно оценили нововведения. Рассказывают, что спрос на поездки туда высок не только среди болельщиков. Бронирования туров в Катар на новогодние праздники идут бодро, и отсутствие ограничений на въезд станет приятным бонусом для путешественников.
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туризм, новости - туризм, катар, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Катар, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Коронавирус COVID-19
14:03 27.10.2022
 
Катар перед чемпионатом мира снимет ограничения на въезд иностранцев

АТОР: Катар с 1 ноября планирует снять ограничения на въезд иностранцев

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГлавный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе
Главный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти Катара, максимально упростившие условия въезда в начале сентября, приняли решение разрешить туристам приезжать в страну, сообщает АТОР.
Гостям не придется делать ПЦР-анализы или антиген-тесты перед поездкой, заявили в министерстве здравоохранения страны. Также туристам больше не потребуется регистрироваться в приложении Ehteraz Health до прибытия. Ранее оно было необходимо для посещения общественных мест, теперь — только для входа в медучреждения.
Нововведения вступают в силу 1 ноября, незадолго до начала чемпионата мира по футболу, запланированному на период с 20 ноября по 18 декабря.
При этом, по решению властей Катара, с 1 ноября по 23 декабря страну можно будет посетить только при наличии Hаyya card. Это аналог паспорта болельщика Fan Id. Оформить такой могут лишь купившие билеты на матчи чемпионата. Это значит, что на время проведения турнира Катар закроется для остальных гостей.
После 23 декабря страна вновь начнет принимать туристов.
Туроператоры позитивно оценили нововведения. Рассказывают, что спрос на поездки туда высок не только среди болельщиков. Бронирования туров в Катар на новогодние праздники идут бодро, и отсутствие ограничений на въезд станет приятным бонусом для путешественников.
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