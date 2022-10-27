https://ria.ru/20221027/katar-1827163646.html

Катар перед чемпионатом мира снимет ограничения на въезд иностранцев

Катар перед чемпионатом мира снимет ограничения на въезд иностранцев - РИА Новости, 27.10.2022

Катар перед чемпионатом мира снимет ограничения на въезд иностранцев

Власти Катара, максимально упростившие условия въезда в начале сентября, приняли решение разрешить туристам приезжать в страну, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:03

2022-10-27T14:03

2022-10-27T14:03

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти Катара, максимально упростившие условия въезда в начале сентября, приняли решение разрешить туристам приезжать в страну, сообщает АТОР.Гостям не придется делать ПЦР-анализы или антиген-тесты перед поездкой, заявили в министерстве здравоохранения страны. Также туристам больше не потребуется регистрироваться в приложении Ehteraz Health до прибытия. Ранее оно было необходимо для посещения общественных мест, теперь — только для входа в медучреждения.Нововведения вступают в силу 1 ноября, незадолго до начала чемпионата мира по футболу, запланированному на период с 20 ноября по 18 декабря.При этом, по решению властей Катара, с 1 ноября по 23 декабря страну можно будет посетить только при наличии Hаyya card. Это аналог паспорта болельщика Fan Id. Оформить такой могут лишь купившие билеты на матчи чемпионата. Это значит, что на время проведения турнира Катар закроется для остальных гостей.После 23 декабря страна вновь начнет принимать туристов.Туроператоры позитивно оценили нововведения. Рассказывают, что спрос на поездки туда высок не только среди болельщиков. Бронирования туров в Катар на новогодние праздники идут бодро, и отсутствие ограничений на въезд станет приятным бонусом для путешественников.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

катар

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, катар, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19