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Катар упростил правила въезда для туристов - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220905/katar-1814570846.html
Катар упростил правила въезда для туристов
Катар упростил правила въезда для туристов - РИА Новости, 05.09.2022
Катар упростил правила въезда для туристов
Власти Катара, где в ноябре начнется чемпионат мира по футболу, отменили сертификаты о прививке для иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:42
2022-09-05T16:42
туризм
новости - туризм
катар
доха
москва
qatar airways
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туризм
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Власти Катара, где в ноябре начнется чемпионат мира по футболу, отменили сертификаты о прививке для иностранных туристов, сообщает АТОР.Решение вступило в силу 4 сентября. Теперь в страну пускают всех путешественников вне зависимо от их статуса вакцинации: предъявлять соответствующие документы больше не требуется.Для въезда туристам, в том числе и детям, понадобится отрицательный ПЦР не старше 48 часов или антиген-тест, сделанный не позднее 24 часов до вылета. Оба документа должны быть на английском языке.Также за три дня до прибытия нужно зарегистрироваться на портале, чтобы получить разрешение на въезд (понадобится при регистрации на рейс и после прилета), а по прибытии в аэропорт Дохи активировать мобильное приложение EHTERAZ, необходимое для доступа в общественные места.Добраться из Москвы до Дохи можно на прямых рейсах авиакомпании Qatar Airways за 118 тысяч рублей с человека в одну сторону. С пересадкой дешевле — от 30 тысяч рублей.
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новости - туризм, катар, доха, москва, qatar airways, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Катар, Доха, Москва, Qatar Airways, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Сертификат о вакцинации, ПЦР-тест, туристы
16:42 05.09.2022
 
Катар упростил правила въезда для туристов

Власти Катара отменили сертификаты о вакцинации для иностранных туристов

© AP Photo / Bernat ArmangueСамолет авиакомпании Qatar Airways вылетает из аэропорта Кабула
Самолет авиакомпании Qatar Airways вылетает из аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Власти Катара, где в ноябре начнется чемпионат мира по футболу, отменили сертификаты о прививке для иностранных туристов, сообщает АТОР.
Решение вступило в силу 4 сентября. Теперь в страну пускают всех путешественников вне зависимо от их статуса вакцинации: предъявлять соответствующие документы больше не требуется.
Для въезда туристам, в том числе и детям, понадобится отрицательный ПЦР не старше 48 часов или антиген-тест, сделанный не позднее 24 часов до вылета. Оба документа должны быть на английском языке.
Также за три дня до прибытия нужно зарегистрироваться на портале, чтобы получить разрешение на въезд (понадобится при регистрации на рейс и после прилета), а по прибытии в аэропорт Дохи активировать мобильное приложение EHTERAZ, необходимое для доступа в общественные места.
Добраться из Москвы до Дохи можно на прямых рейсах авиакомпании Qatar Airways за 118 тысяч рублей с человека в одну сторону. С пересадкой дешевле — от 30 тысяч рублей.
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ТуризмНовости - ТуризмКатарДохаМоскваQatar AirwaysАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмСертификат о вакцинацииПЦР-тесттуристы
 
 
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