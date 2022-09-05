https://ria.ru/20220905/katar-1814570846.html

Катар упростил правила въезда для туристов

Катар упростил правила въезда для туристов - РИА Новости, 05.09.2022

Катар упростил правила въезда для туристов

Власти Катара, где в ноябре начнется чемпионат мира по футболу, отменили сертификаты о прививке для иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:42

2022-09-05T16:42

2022-09-05T16:42

туризм

новости - туризм

катар

доха

москва

qatar airways

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Власти Катара, где в ноябре начнется чемпионат мира по футболу, отменили сертификаты о прививке для иностранных туристов, сообщает АТОР.Решение вступило в силу 4 сентября. Теперь в страну пускают всех путешественников вне зависимо от их статуса вакцинации: предъявлять соответствующие документы больше не требуется.Для въезда туристам, в том числе и детям, понадобится отрицательный ПЦР не старше 48 часов или антиген-тест, сделанный не позднее 24 часов до вылета. Оба документа должны быть на английском языке.Также за три дня до прибытия нужно зарегистрироваться на портале, чтобы получить разрешение на въезд (понадобится при регистрации на рейс и после прилета), а по прибытии в аэропорт Дохи активировать мобильное приложение EHTERAZ, необходимое для доступа в общественные места.Добраться из Москвы до Дохи можно на прямых рейсах авиакомпании Qatar Airways за 118 тысяч рублей с человека в одну сторону. С пересадкой дешевле — от 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220905/bolgariya-1814527439.html

катар

доха

москва

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, катар, доха, москва, qatar airways, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туристы