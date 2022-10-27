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Ереван пошел своим путем в вопросе Карабаха, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Ереван пошел своим путем в вопросе Карабаха, заявил Путин
Ереван пошел своим путем в вопросе Карабаха, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Ереван пошел своим путем в вопросе Карабаха, заявил Путин
Россия много лет предлагала Армении решить вопрос Карабаха путем передачи Баку пяти районов, откуда ушли люди, но Ереван пошел своим путем, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:03
2022-10-27T19:03
владимир путин
в мире
россия
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
международный дискуссионный клуб "валдай"
нагорный карабах
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия много лет предлагала Армении решить вопрос Карабаха путем передачи Баку пяти районов, откуда ушли люди, но Ереван пошел своим путем, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в течение многих лет вели диалог с армянской стороной и предлагали урегулировать вопрос, связанный с Карабахом, следующим образом. Ведь Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Мы говорили: давайте будем двигаться к нормализации отношений, вот есть два района,... большие районы. На каком-то этапе договоримся с азербайджанской стороной - отдайте пять районов, ну они не нужны, они просто пустуют, там люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."А для связей с Карабахом двух районов, огромных, между прочим, вполне достаточно. Мы считаем, это было бы справедливо, вернуть беженцев и так далее. Это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе в целом. Но армянское руководство пошло своим путем. Как известно, это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - рассказал президент.
россия
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владимир путин, в мире, россия, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, международный дискуссионный клуб "валдай", нагорный карабах
Владимир Путин, В мире, Россия, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Нагорный Карабах
19:03 27.10.2022
 
Ереван пошел своим путем в вопросе Карабаха, заявил Путин

Путин: Россия предлагала Армении план по Карабаху, но Ереван решил пойти своим путем

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия много лет предлагала Армении решить вопрос Карабаха путем передачи Баку пяти районов, откуда ушли люди, но Ереван пошел своим путем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы в течение многих лет вели диалог с армянской стороной и предлагали урегулировать вопрос, связанный с Карабахом, следующим образом. Ведь Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Мы говорили: давайте будем двигаться к нормализации отношений, вот есть два района,... большие районы. На каком-то этапе договоримся с азербайджанской стороной - отдайте пять районов, ну они не нужны, они просто пустуют, там люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"А для связей с Карабахом двух районов, огромных, между прочим, вполне достаточно. Мы считаем, это было бы справедливо, вернуть беженцев и так далее. Это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе в целом. Но армянское руководство пошло своим путем. Как известно, это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - рассказал президент.
 
Владимир ПутинВ миреРоссияАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границеМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Нагорный Карабах
 
 
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