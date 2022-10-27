https://ria.ru/20221027/internet-1827179468.html

Российским судьям могут разрешить искать информацию по делам в интернете

Российским судьям могут разрешить искать информацию по делам в интернете - РИА Новости, 27.10.2022

Российским судьям могут разрешить искать информацию по делам в интернете

Российским судьям могут разрешить самостоятельно искать в интернете информацию по рассматриваемым делам, заявил в четверг глава Верховного суда РФ Вячеслав... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:50

2022-10-27T13:50

2022-10-27T13:50

интернет

россия

общество

вячеслав лебедев

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российским судьям могут разрешить самостоятельно искать в интернете информацию по рассматриваемым делам, заявил в четверг глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа.В настоящее время судьи самостоятельно или по просьбе кого-то из участников процесса направляют запросы в государственные органы и дожидаются официальных ответов - только так."Суды ЦФО представили предложения о дальнейшем расширении сферы применения электронных технологий в судопроизводстве, в том числе о законодательном закреплении полномочия суда самостоятельно получать из открытых источников сведения, необходимые для рассмотрения дела, в том числе из государственных реестров, размещенных в интернете", - сказал Лебедев.Он также предложил разрешить судьям направлять судебные извещения по электронной почте или sms, а не только почтой.

https://ria.ru/20221008/utechka-1822396853.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

интернет, россия, общество, вячеслав лебедев