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Российским судьям могут разрешить искать информацию по делам в интернете - РИА Новости, 27.10.2022
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Российским судьям могут разрешить искать информацию по делам в интернете
Российским судьям могут разрешить искать информацию по делам в интернете - РИА Новости, 27.10.2022
Российским судьям могут разрешить искать информацию по делам в интернете
Российским судьям могут разрешить самостоятельно искать в интернете информацию по рассматриваемым делам, заявил в четверг глава Верховного суда РФ Вячеслав... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:50
2022-10-27T13:50
интернет
россия
общество
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российским судьям могут разрешить самостоятельно искать в интернете информацию по рассматриваемым делам, заявил в четверг глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа.В настоящее время судьи самостоятельно или по просьбе кого-то из участников процесса направляют запросы в государственные органы и дожидаются официальных ответов - только так."Суды ЦФО представили предложения о дальнейшем расширении сферы применения электронных технологий в судопроизводстве, в том числе о законодательном закреплении полномочия суда самостоятельно получать из открытых источников сведения, необходимые для рассмотрения дела, в том числе из государственных реестров, размещенных в интернете", - сказал Лебедев.Он также предложил разрешить судьям направлять судебные извещения по электронной почте или sms, а не только почтой.
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интернет, россия, общество, вячеслав лебедев
Интернет, Россия, Общество, Вячеслав Лебедев
13:50 27.10.2022
 
Российским судьям могут разрешить искать информацию по делам в интернете

Российским судьям могут разрешить самостоятельно искать в интернете информацию по делам

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российским судьям могут разрешить самостоятельно искать в интернете информацию по рассматриваемым делам, заявил в четверг глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа.
В настоящее время судьи самостоятельно или по просьбе кого-то из участников процесса направляют запросы в государственные органы и дожидаются официальных ответов - только так.
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"Суды ЦФО представили предложения о дальнейшем расширении сферы применения электронных технологий в судопроизводстве, в том числе о законодательном закреплении полномочия суда самостоятельно получать из открытых источников сведения, необходимые для рассмотрения дела, в том числе из государственных реестров, размещенных в интернете", - сказал Лебедев.
Он также предложил разрешить судьям направлять судебные извещения по электронной почте или sms, а не только почтой.
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ИнтернетРоссияОбществоВячеслав Лебедев
 
 
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