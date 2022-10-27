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Сенатор дал комментарий по частичной мобилизации для иноагентов - РИА Новости, 27.10.2022
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Сенатор дал комментарий по частичной мобилизации для иноагентов
Сенатор дал комментарий по частичной мобилизации для иноагентов - РИА Новости, 27.10.2022
Сенатор дал комментарий по частичной мобилизации для иноагентов
Призывные комиссии должны проверять, не находится ли призывник в рамках частичной мобилизации в реестре иноагентов Минюста, и в случае его нахождения в списке... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:26
2022-10-27T15:26
общество
андрей климов
совет федерации рф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Призывные комиссии должны проверять, не находится ли призывник в рамках частичной мобилизации в реестре иноагентов Минюста, и в случае его нахождения в списке решать, призывать ли его или не делать этого, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов."Прямо законом о воинской обязанности это не предусмотрено, но призывная комиссия должна проверять, не находится ли этот гражданин в реестре иноагентов Минюста, и если он там находится, то в каждом конкретном случае решать, призывать ли его или не принимать такого решения", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности введения для иноагентов ограничений для призыва по частичной мобилизации.Ранее в четверг Климов заявил, что российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием.
https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826887287.html
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общество, андрей климов, совет федерации рф
Общество, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
15:26 27.10.2022
 
Сенатор дал комментарий по частичной мобилизации для иноагентов

Сенатор Климов: при мобилизации необходимо проверять является ли призывник иноагентом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Призывные комиссии должны проверять, не находится ли призывник в рамках частичной мобилизации в реестре иноагентов Минюста, и в случае его нахождения в списке решать, призывать ли его или не делать этого, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Прямо законом о воинской обязанности это не предусмотрено, но призывная комиссия должна проверять, не находится ли этот гражданин в реестре иноагентов Минюста, и если он там находится, то в каждом конкретном случае решать, призывать ли его или не принимать такого решения", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности введения для иноагентов ограничений для призыва по частичной мобилизации.
Ранее в четверг Климов заявил, что российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием.
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