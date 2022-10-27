https://ria.ru/20221027/inflyatsiya-1827104314.html

Отказ от российских углеводородов ведет к инфляции, заявил Сечин

Отказ от российских углеводородов ведет к инфляции, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022

Отказ от российских углеводородов ведет к инфляции, заявил Сечин

Отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций в энергетической отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и росту цен на них, раскручивая инфляционную... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:23

2022-10-27T10:23

2022-10-27T10:23

роснефть

игорь сечин

баку

shell

eni

экономика

цены на нефть

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций в энергетической отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и росту цен на них, раскручивая инфляционную спираль в мире, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Накопленный недостаток инвестиций, а также отказ от российских углеводородов, приводят к острому дефициту энергоресурсов и росту цены, раскручивая инфляционную спираль по всему миру. При этом ведущие европейские энергетические компании, несмотря на разразившийся в регионе энергетический кризис, под давлением климатической политики продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль", - сказал Сечин.Например, отметил он, Shell заявила о полном прекращении геологоразведки в новых бассейнах к 2025 году, а Eni намерена довести долю газа в добыче до 60% в 2030 году и до 90% к 2040 году, сокращая добычу нефти.

https://ria.ru/20221027/neft-1827066165.html

баку

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

роснефть, игорь сечин, баку, shell, eni , экономика, цены на нефть