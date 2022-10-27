https://ria.ru/20221027/inflyatsiya-1827104314.html
Отказ от российских углеводородов ведет к инфляции, заявил Сечин
Отказ от российских углеводородов ведет к инфляции, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022
Отказ от российских углеводородов ведет к инфляции, заявил Сечин
Отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций в энергетической отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и росту цен на них, раскручивая инфляционную... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:23
2022-10-27T10:23
2022-10-27T10:23
роснефть
игорь сечин
баку
shell
eni
экономика
цены на нефть
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций в энергетической отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и росту цен на них, раскручивая инфляционную спираль в мире, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Накопленный недостаток инвестиций, а также отказ от российских углеводородов, приводят к острому дефициту энергоресурсов и росту цены, раскручивая инфляционную спираль по всему миру. При этом ведущие европейские энергетические компании, несмотря на разразившийся в регионе энергетический кризис, под давлением климатической политики продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль", - сказал Сечин.Например, отметил он, Shell заявила о полном прекращении геологоразведки в новых бассейнах к 2025 году, а Eni намерена довести долю газа в добыче до 60% в 2030 году и до 90% к 2040 году, сокращая добычу нефти.
https://ria.ru/20221027/neft-1827066165.html
баку
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роснефть, игорь сечин, баку, shell, eni , экономика, цены на нефть
Роснефть, Игорь Сечин, Баку, Shell, Eni , Экономика, Цены на нефть
Отказ от российских углеводородов ведет к инфляции, заявил Сечин
Сечин: отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций ведут к инфляции