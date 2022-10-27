https://ria.ru/20221027/hiddleston-1827127537.html

Том Хиддлстон впервые стал отцом, пишет СМИ

Том Хиддлстон впервые стал отцом, пишет СМИ - РИА Новости, 27.10.2022

Том Хиддлстон впервые стал отцом, пишет СМИ

Тома Хиддлстона Зави Эштон родила ребенка, сообщает US Weekly со ссылкой на свои источники. Это первый ребенок для них обоих. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:28

2022-10-27T12:28

2022-10-27T12:28

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Невеста Тома Хиддлстона Зави Эштон родила ребенка, сообщает US Weekly со ссылкой на свои источники. Это первый ребенок для них обоих. "Тому и Зави нравится быть родителями, они переполнены радостью", — говорит инсайдер.О том, что у пары будет ребенок, стало известно в конце июня. Возлюбленная британского актера пришла на спецпоказ драмы "Список мистера Малкольма" в платье, подчеркивающем ее округлившийся живот.Зави и Том познакомились в 2019 году — они исполняли главные роли в постановке "Предательство" по одноименной пьесе Гарольда Пинтера.

https://ria.ru/20220616/hiddleston-1795734799.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, том хиддлстон, знаменитости, звезды