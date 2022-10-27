https://ria.ru/20221027/hiddleston-1827127537.html
Том Хиддлстон впервые стал отцом, пишет СМИ
Том Хиддлстон впервые стал отцом, пишет СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
Том Хиддлстон впервые стал отцом, пишет СМИ
Тома Хиддлстона Зави Эштон родила ребенка, сообщает US Weekly со ссылкой на свои источники. Это первый ребенок для них обоих. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:28
2022-10-27T12:28
2022-10-27T12:28
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Невеста Тома Хиддлстона Зави Эштон родила ребенка, сообщает US Weekly со ссылкой на свои источники. Это первый ребенок для них обоих. "Тому и Зави нравится быть родителями, они переполнены радостью", — говорит инсайдер.О том, что у пары будет ребенок, стало известно в конце июня. Возлюбленная британского актера пришла на спецпоказ драмы "Список мистера Малкольма" в платье, подчеркивающем ее округлившийся живот.Зави и Том познакомились в 2019 году — они исполняли главные роли в постановке "Предательство" по одноименной пьесе Гарольда Пинтера.
https://ria.ru/20220616/hiddleston-1795734799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, том хиддлстон, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Том Хиддлстон, Знаменитости, звезды
Том Хиддлстон впервые стал отцом, пишет СМИ
Том Хиддлстон и Зави Эштон стали родителями, это первый ребенок для пары, пишет US Weekly