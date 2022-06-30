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Невеста Тома Хиддлстона беременна - РИА Новости, 30.06.2022
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Культура
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Невеста Тома Хиддлстона беременна
Невеста Тома Хиддлстона беременна - РИА Новости, 30.06.2022
Невеста Тома Хиддлстона беременна
Том Хиддлстон и его невеста Зави Эштон скоро станут родителями, пишет People. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:04
2022-06-30T11:04
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Том Хиддлстон и его невеста Зави Эштон скоро станут родителями, пишет People. Возлюбленная британского актера появилась на спецпоказе драмы "Список мистера Малкольма" в платье, подчеркивающем ее округлившиеся формы.И для Зави, и для Тома этот малыш станет первенцем. People обратился за комментарием к представителю Хиддлстона, но тот пока не ответил на запрос. Зави и Том познакомились в 2019 году — они исполняли главные роли в постановке "Предательство" по одноименной пьесе Гарольда Пинтера.
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новости культуры, знаменитости, звезды, том хиддлстон
11:04 30.06.2022
 
Невеста Тома Хиддлстона беременна

Невеста актера Тома Хиддлстона Зави Эштон беременна

© AFP 2022 / Tolga AkmenТом Хиддлстон и Зави Эштон
Том Хиддлстон и Зави Эштон - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Том Хиддлстон и его невеста Зави Эштон скоро станут родителями, пишет People.
Возлюбленная британского актера появилась на спецпоказе драмы "Список мистера Малкольма" в платье, подчеркивающем ее округлившиеся формы.
И для Зави, и для Тома этот малыш станет первенцем.
People обратился за комментарием к представителю Хиддлстона, но тот пока не ответил на запрос.
Зави и Том познакомились в 2019 году — они исполняли главные роли в постановке "Предательство" по одноименной пьесе Гарольда Пинтера.
Том Хиддлстон и Зави Эштон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 13:21Культура
Том Хиддлстон женится
 
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