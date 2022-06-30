https://ria.ru/20220630/hiddleston-1799188652.html

Невеста Тома Хиддлстона беременна

Невеста Тома Хиддлстона беременна - РИА Новости, 30.06.2022

Невеста Тома Хиддлстона беременна

Том Хиддлстон и его невеста Зави Эштон скоро станут родителями, пишет People. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:04

2022-06-30T11:04

2022-06-30T11:04

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Том Хиддлстон и его невеста Зави Эштон скоро станут родителями, пишет People. Возлюбленная британского актера появилась на спецпоказе драмы "Список мистера Малкольма" в платье, подчеркивающем ее округлившиеся формы.И для Зави, и для Тома этот малыш станет первенцем. People обратился за комментарием к представителю Хиддлстона, но тот пока не ответил на запрос. Зави и Том познакомились в 2019 году — они исполняли главные роли в постановке "Предательство" по одноименной пьесе Гарольда Пинтера.

https://ria.ru/20220616/hiddleston-1795734799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, том хиддлстон