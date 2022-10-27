https://ria.ru/20221027/gosuslugi-1827191003.html
В ГД поддержали проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям
В ГД поддержали проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям - РИА Новости, 27.10.2022
В ГД поддержали проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям
Комитет Госдумы по развитию гражданского общества поддержал принятие законопроекта об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:16
2022-10-27T14:16
2022-10-27T14:44
дмитрий вяткин
ольга тимофеева (депутат гд)
антон горелкин
госдума рф
единая россия
госуслуги
общество
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества поддержал принятие законопроекта об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти."Законопроект закрепляет на уровне Федерального закона № 59-ФЗ возможность направления обращений в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам в форме электронного документа посредством Единого портала", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Инициативу разработали депутаты ГД от фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин, Ольга Тимофеева и Антон Горелкин.Отмечается, что законопроект не исключает право гражданина на подачу обращения в письменной форме или по электронной почте.Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева ("Единая Россия) отметила, что Единый портал - это удобно и быстро."Человек на портале идентифицирован, это не аноним. У него есть возможность обратиться в большое количество государственных и муниципальных структур. Около 10 миллионов обращений поступило за два года через этот канал. Считаем, что цифровая форма обратной связи себя полностью оправдала. Особенно в условиях пандемии это стало очевидным", - сказала политик.По ее мнению, в целом портал должен ускорить работу с обращениями граждан.Кроме того председатель комитета отметила, что законодательные изменения не коснутся других каналов связи граждан с органами власти.Платформа обратной связи была создана на базе Единого портала госуслуг и начала действовать в порядке эксперимента с ноября 2020 года. Срок эксперимента истекает в конце текущего года.Минцифры поддерживает законопроект, говорится в ответе замминистра Олега Качанова.По состоянию на 20 октября участниками эксперимента являются 28 из 61 федерального органа исполнительной власти – участника программы цифровой трансформации (еще 19 в ближайшее время станут участниками эксперимента), 85 субъектов РФ, в частности, 2,4 тысячи региональных органов исполнительной власти, 18 тысяч органов местного самоуправления, 76,5 тысячи организаций в сфере образования и здравоохранения, 26 тысяч организаций в иных сферах (учреждения культуры, организации социального обслуживания населения, центры занятости).С использованием платформы обратной связи обеспечено оперативное получение обратной связи от граждан, в том числе по социально значимым тематикам, таким как обращения по проблемам вакцинации или лечения от COVID-19, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет, обращения на горячие линии по вопросам здравоохранения, обращения, поступающие в рамках суперсервиса "Поступление в ВУЗ онлайн", туристический кешбэк. Кроме того, посредством платформы в кратчайшие сроки организована маршрутизация и обработка обращений по вопросам частичной мобилизации, отмечается в письме."Посредством платформы обратной связи по состоянию на 20 октября поступило порядка 10 миллионов обращений", - уточняет замминистра.За истекший период 2022 года средний срок рассмотрения обращения в платформе обратной связи составляет 10,5 дней.
https://ria.ru/20221019/gosuslugi-1825063451.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий вяткин, ольга тимофеева (депутат гд), антон горелкин, госдума рф, единая россия, госуслуги, общество, россия
Дмитрий Вяткин, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Антон Горелкин, Госдума РФ, Единая Россия, Госуслуги, Общество, Россия
14:16 27.10.2022 (обновлено: 14:44 27.10.2022)
В ГД поддержали проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям
Госдума поддержала законопроект об использовании "Госуслуг" для обращения в органы власти
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества поддержал принятие законопроекта об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти.
"Законопроект закрепляет на уровне Федерального закона № 59-ФЗ возможность направления обращений в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам в форме электронного документа посредством Единого портала", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что законопроект не исключает право гражданина на подачу обращения в письменной форме или по электронной почте.
Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева ("Единая Россия) отметила, что Единый портал - это удобно и быстро.
"Человек на портале идентифицирован, это не аноним. У него есть возможность обратиться в большое количество государственных и муниципальных структур. Около 10 миллионов обращений поступило за два года через этот канал. Считаем, что цифровая форма обратной связи себя полностью оправдала. Особенно в условиях пандемии это стало очевидным", - сказала политик.
По ее мнению, в целом портал должен ускорить работу с обращениями граждан.
"Вместе с Минцифры мы сейчас проанализируем, какие нужны технические доработки. Для тех структур, которым еще нужны время и деньги на интеграцию в единую систему, предусмотрим переходный период", - пояснила она.
Кроме того председатель комитета отметила, что законодательные изменения не коснутся других каналов связи граждан с органами власти.
Платформа обратной связи была создана на базе Единого портала госуслуг и начала действовать в порядке эксперимента с ноября 2020 года. Срок эксперимента истекает в конце текущего года.
Минцифры поддерживает законопроект, говорится в ответе замминистра Олега Качанова
.
По состоянию на 20 октября участниками эксперимента являются 28 из 61 федерального органа исполнительной власти – участника программы цифровой трансформации (еще 19 в ближайшее время станут участниками эксперимента), 85 субъектов РФ
, в частности, 2,4 тысячи региональных органов исполнительной власти, 18 тысяч органов местного самоуправления, 76,5 тысячи организаций в сфере образования и здравоохранения, 26 тысяч организаций в иных сферах (учреждения культуры, организации социального обслуживания населения, центры занятости).
С использованием платформы обратной связи обеспечено оперативное получение обратной связи от граждан, в том числе по социально значимым тематикам, таким как обращения по проблемам вакцинации или лечения от COVID-19, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет, обращения на горячие линии по вопросам здравоохранения, обращения, поступающие в рамках суперсервиса "Поступление в ВУЗ онлайн", туристический кешбэк. Кроме того, посредством платформы в кратчайшие сроки организована маршрутизация и обработка обращений по вопросам частичной мобилизации, отмечается в письме.
"Посредством платформы обратной связи по состоянию на 20 октября поступило порядка 10 миллионов обращений", - уточняет замминистра.
За истекший период 2022 года средний срок рассмотрения обращения в платформе обратной связи составляет 10,5 дней.