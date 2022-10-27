https://ria.ru/20221027/gosuslugi-1827191003.html

В ГД поддержали проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям

В ГД поддержали проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям - РИА Новости, 27.10.2022

В ГД поддержали проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества поддержал принятие законопроекта об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:16

2022-10-27T14:16

2022-10-27T14:44

дмитрий вяткин

ольга тимофеева (депутат гд)

антон горелкин

госдума рф

единая россия

госуслуги

общество

россия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества поддержал принятие законопроекта об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти."Законопроект закрепляет на уровне Федерального закона № 59-ФЗ возможность направления обращений в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам в форме электронного документа посредством Единого портала", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Инициативу разработали депутаты ГД от фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин, Ольга Тимофеева и Антон Горелкин.Отмечается, что законопроект не исключает право гражданина на подачу обращения в письменной форме или по электронной почте.Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева ("Единая Россия) отметила, что Единый портал - это удобно и быстро."Человек на портале идентифицирован, это не аноним. У него есть возможность обратиться в большое количество государственных и муниципальных структур. Около 10 миллионов обращений поступило за два года через этот канал. Считаем, что цифровая форма обратной связи себя полностью оправдала. Особенно в условиях пандемии это стало очевидным", - сказала политик.По ее мнению, в целом портал должен ускорить работу с обращениями граждан.Кроме того председатель комитета отметила, что законодательные изменения не коснутся других каналов связи граждан с органами власти.Платформа обратной связи была создана на базе Единого портала госуслуг и начала действовать в порядке эксперимента с ноября 2020 года. Срок эксперимента истекает в конце текущего года.Минцифры поддерживает законопроект, говорится в ответе замминистра Олега Качанова.По состоянию на 20 октября участниками эксперимента являются 28 из 61 федерального органа исполнительной власти – участника программы цифровой трансформации (еще 19 в ближайшее время станут участниками эксперимента), 85 субъектов РФ, в частности, 2,4 тысячи региональных органов исполнительной власти, 18 тысяч органов местного самоуправления, 76,5 тысячи организаций в сфере образования и здравоохранения, 26 тысяч организаций в иных сферах (учреждения культуры, организации социального обслуживания населения, центры занятости).С использованием платформы обратной связи обеспечено оперативное получение обратной связи от граждан, в том числе по социально значимым тематикам, таким как обращения по проблемам вакцинации или лечения от COVID-19, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет, обращения на горячие линии по вопросам здравоохранения, обращения, поступающие в рамках суперсервиса "Поступление в ВУЗ онлайн", туристический кешбэк. Кроме того, посредством платформы в кратчайшие сроки организована маршрутизация и обработка обращений по вопросам частичной мобилизации, отмечается в письме."Посредством платформы обратной связи по состоянию на 20 октября поступило порядка 10 миллионов обращений", - уточняет замминистра.За истекший период 2022 года средний срок рассмотрения обращения в платформе обратной связи составляет 10,5 дней.

https://ria.ru/20221019/gosuslugi-1825063451.html

https://ria.ru/20221027/lgbt-1827144552.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий вяткин, ольга тимофеева (депутат гд), антон горелкин, госдума рф, единая россия, госуслуги, общество, россия