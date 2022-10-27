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Эксперт прокомментировал испытания в США компонентов гиперзвукового оружия - РИА Новости, 27.10.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221027/giperzvuk-1827118129.html
Эксперт прокомментировал испытания в США компонентов гиперзвукового оружия
Эксперт прокомментировал испытания в США компонентов гиперзвукового оружия - РИА Новости, 27.10.2022
Эксперт прокомментировал испытания в США компонентов гиперзвукового оружия
США последовательно подходят к созданию гиперзвуковых ракет, серийное производство которых может начаться в ближайшие 3-5 лет, ответом России на эту угрозу... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:11
2022-10-27T11:20
новое оружие россии
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы сша
россия
сша
игорь коротченко
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США последовательно подходят к созданию гиперзвуковых ракет, серийное производство которых может начаться в ближайшие 3-5 лет, ответом России на эту угрозу станет новейшая система ПВО-ПРО С-500, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее в СМИ заявили об успешных испытаниях ВМС США компонентов гиперзвукового оружия в Вирджинии: проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, а также "усовершенствованных материалов", устойчивых к нагреванию в "реалистичной гиперзвуковой среде"."Несмотря на отдельные неудачи в предшествующий период, США продолжают последовательную работу по созданию гиперзвукового оружия. Этот процесс, безусловно, завершится его принятием на вооружение американской армии. В России должны исходить из того, что в течение трёх-пяти лет ВС США будут располагать гиперзвуковыми средствами поражения", - сказал он.Коротченко подчеркнул, что к этому моменту РФ должна будет нарастить число новейших зенитных ракетных систем С-500, которые способны поражать весь спектр атакующих целей, включая гиперзвуковые ракеты.Контракт на поставку С-500 в ВС РФ был подписан в августе на полях военно-технического форума "Армия-2022".С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.Как отмечал в апреле глава гендиректор "Алмаз-Антея" Ян Новиков, система ПВО уже запущена в серийное производство. В июле стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу вручил Новикову "Золотую звезду" Героя России.
https://ria.ru/20221002/giperzvuk-1820105533.html
https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802369103.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, россия, сша, игорь коротченко, с-500 (зенитный ракетный комплекс)
Новое оружие России, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, Россия, США, Игорь Коротченко, С-500 (зенитный ракетный комплекс)
11:11 27.10.2022 (обновлено: 11:20 27.10.2022)
 
Эксперт прокомментировал испытания в США компонентов гиперзвукового оружия

Эксперт Коротченко: у России уже есть ответ в виде С-500 на гиперзвуковое оружие США

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкНовейшая зенитная ракетная система С-500
Новейшая зенитная ракетная система С-500 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Новейшая зенитная ракетная система С-500. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США последовательно подходят к созданию гиперзвуковых ракет, серийное производство которых может начаться в ближайшие 3-5 лет, ответом России на эту угрозу станет новейшая система ПВО-ПРО С-500, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в СМИ заявили об успешных испытаниях ВМС США компонентов гиперзвукового оружия в Вирджинии: проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, а также "усовершенствованных материалов", устойчивых к нагреванию в "реалистичной гиперзвуковой среде".
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"Несмотря на отдельные неудачи в предшествующий период, США продолжают последовательную работу по созданию гиперзвукового оружия. Этот процесс, безусловно, завершится его принятием на вооружение американской армии. В России должны исходить из того, что в течение трёх-пяти лет ВС США будут располагать гиперзвуковыми средствами поражения", - сказал он.
Коротченко подчеркнул, что к этому моменту РФ должна будет нарастить число новейших зенитных ракетных систем С-500, которые способны поражать весь спектр атакующих целей, включая гиперзвуковые ракеты.
Контракт на поставку С-500 в ВС РФ был подписан в августе на полях военно-технического форума "Армия-2022".
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С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
Как отмечал в апреле глава гендиректор "Алмаз-Антея" Ян Новиков, система ПВО уже запущена в серийное производство. В июле стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу вручил Новикову "Золотую звезду" Героя России.
Зенитный ракетный комплекс С-500 ПрометейЗенитный ракетный комплекс С-500 Прометей
 
Новое оружие РоссииБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы СШАРоссияСШАИгорь КоротченкоС-500 (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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