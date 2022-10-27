https://ria.ru/20221027/germaniya-1827247318.html

В ФРГ раскритиковали закон об отрицании "военных преступлений" на Украине

В ФРГ раскритиковали закон об отрицании "военных преступлений" на Украине - РИА Новости, 27.10.2022

В ФРГ раскритиковали закон об отрицании "военных преступлений" на Украине

Профессор уголовного права в Лейпциге и судья Конституционного суда германской федеральной земли Саксония Элиза Ховен подвергла критике новые поправки в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:38

2022-10-27T16:38

2022-10-27T16:38

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международный уголовный суд

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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Профессор уголовного права в Лейпциге и судья Конституционного суда германской федеральной земли Саксония Элиза Ховен подвергла критике новые поправки в уголовный кодекс Германии, согласно которым может грозить уголовная ответственность за высказывания о боевых действиях на Украине, отрицающие или преуменьшающие "военные преступления", даже если они не признаны таковыми решением суда.Депутаты немецкого бундестага 20 октября внесли поправку в уголовный кодекс страны, которая предусматривает уголовную ответственность за отрицание, оправдание или преуменьшение геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Примечательно, что заседание по этому вопросу прошло поздно вечером, около 22-23 часов, без предварительных публичных слушаний."Что крайне проблематично в новом постановлении, так это то, что оно наказывает за отрицание или тривиализацию, например, военных преступлений, которые еще не были признаны таковыми ни одним судом. Если кто-то напишет в Facebook*, что действия в Буче были инсценированы Западом, прокуратура должна будет провести расследование по новому уголовному преступлению", - отметила Ховен в своей статье для немецкой газеты Welt.Она добавила, что после расследования прокуратуры компетентный окружной суд должен будет теперь расследовать, действительно ли имели место "военные преступления", поскольку обвиняемый отрицает совершение преступлений в соответствии с международным правом."Именно это выяснение фактически происходит в Международном уголовном суде, оснащенном специализированными следственными группами и лучшими технологиями, в ходе разбирательств с участием порой сотен свидетелей из зон боевых действий. Доказывание преступлений по международному праву является очень сложным. Редко кто лжет так много, как на войне - доказательства скрываются или имеют место манипуляции, свидетелей трудно найти, и даже юридическая классификация не всегда проста. Как немецкий окружной суд должен справиться с этой задачей - для меня загадка", - отмечает профессор.По ее словам, нововведение представляет собой угрозу для критических дискуссий."Если международное преступление не было признано таковым судами, почему нельзя "отрицать" его? Прошлое показало нам, что о военных преступлениях сообщается много неправды", - пояснила Ховен.Она напомнила о войне в Ираке, во время которой распространялась информация, что иракские солдаты якобы брали недоношенных детей из инкубаторов и оставляли их умирать на земле во время вторжения в Кувейт в августе 1990 года. Профессор добавила, что это даже обсуждалось в Совете Безопасности ООН."Позже выяснилось: все это ложь, часть пиар-кампании по заказу кувейтского правительства в изгнании. Особенно на войне, которая особенно склонна к неправде, критическое осмысление информации - по крайней мере, для журналистов - является долгом. И если обвинения еще не рассмотрены и не подтверждены судом, никто не должен быть наказан за их непризнание", - заключила профессор.Как уточнила эксперт, согласно новому параграфу 5 в разделе 130 Уголовного кодекса Германии, теперь отрицание или грубая тривиализация любого геноцида, преступления против человечности или военного преступления будет караться тюремным заключением на срок до трех лет или штрафом - независимо от того, где и в какое время произошло оспариваемое военное преступление. Высказывание должно быть способным вызвать ненависть, например, к национальной или этнической группе и нарушить общественное спокойствие."В этой связи историк, который преуменьшает значение наполеоновских войн, вряд ли может быть привлечен к ответственности", - пояснила Ховен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221026/sanktsii-1826980349.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826628966.html

https://ria.ru/20221027/bespilotniki-1827241016.html

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в мире, германия, лейпциг, саксония, welt, международный уголовный суд