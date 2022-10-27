Рейтинг@Mail.ru
СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка" - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/gaz-1827251329.html
СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка"
СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка" - РИА Новости, 27.10.2022
СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка"
Плохих и хороших СПГ-проектов сейчас быть не может, этот рынок глобален, и каждый проект будет играть на покрытие дефицита газа в мире, заявил глава "Новатэка"... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:46
2022-10-27T16:59
экономика
леонид михельсон
баку
новатэк
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/67/1552506733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f53f2f3853ac4b83b689e8ed7648a5d1.jpg
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Плохих и хороших СПГ-проектов сейчас быть не может, этот рынок глобален, и каждый проект будет играть на покрытие дефицита газа в мире, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон."В сложившихся условиях не может быть хороших и плохих СПГ-проектов. Рынок СПГ глобален. Производители не привязаны к конкретным регионам сбыта. Не имеет значения, где построен СПГ-завод - каждый из них будет закрывать дефицит мирового рынка газа", - сказал Михельсон в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
https://ria.ru/20221027/novatek-1827242836.html
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/67/1552506733_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a96f6a18162fae1440e1c8a7306704bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, леонид михельсон, баку, новатэк, природный газ
Экономика, Леонид Михельсон, Баку, Новатэк, Природный газ
16:46 27.10.2022 (обновлено: 16:59 27.10.2022)
 
СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка"

Михельсон: СПГ-проекты не могут быть хорошими, плохими, они покрывают дефицит газа в мире

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон
Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Плохих и хороших СПГ-проектов сейчас быть не может, этот рынок глобален, и каждый проект будет играть на покрытие дефицита газа в мире, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"В сложившихся условиях не может быть хороших и плохих СПГ-проектов. Рынок СПГ глобален. Производители не привязаны к конкретным регионам сбыта. Не имеет значения, где построен СПГ-завод - каждый из них будет закрывать дефицит мирового рынка газа", - сказал Михельсон в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
Председатель правления ПАО Новатэк Леонид Михельсон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 16:32
"Арктик СПГ — 2" готов примерно на 70 процентов, заявил Михельсон
 
ЭкономикаЛеонид МихельсонБакуНоватэкПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала