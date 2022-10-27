https://ria.ru/20221027/gaz-1827251329.html
СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка"
СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка" - РИА Новости, 27.10.2022
СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка"
Плохих и хороших СПГ-проектов сейчас быть не может, этот рынок глобален, и каждый проект будет играть на покрытие дефицита газа в мире, заявил глава "Новатэка"... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:46
2022-10-27T16:46
2022-10-27T16:59
экономика
леонид михельсон
баку
новатэк
природный газ
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Плохих и хороших СПГ-проектов сейчас быть не может, этот рынок глобален, и каждый проект будет играть на покрытие дефицита газа в мире, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон."В сложившихся условиях не может быть хороших и плохих СПГ-проектов. Рынок СПГ глобален. Производители не привязаны к конкретным регионам сбыта. Не имеет значения, где построен СПГ-завод - каждый из них будет закрывать дефицит мирового рынка газа", - сказал Михельсон в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
https://ria.ru/20221027/novatek-1827242836.html
баку
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экономика, леонид михельсон, баку, новатэк, природный газ
Экономика, Леонид Михельсон, Баку, Новатэк, Природный газ
16:46 27.10.2022 (обновлено: 16:59 27.10.2022)
СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка"
Михельсон: СПГ-проекты не могут быть хорошими, плохими, они покрывают дефицит газа в мире