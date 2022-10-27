https://ria.ru/20221027/gaz-1827251329.html

СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка"

СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка" - РИА Новости, 27.10.2022

СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка"

Плохих и хороших СПГ-проектов сейчас быть не может, этот рынок глобален, и каждый проект будет играть на покрытие дефицита газа в мире, заявил глава "Новатэка"... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:46

2022-10-27T16:46

2022-10-27T16:59

экономика

леонид михельсон

баку

новатэк

природный газ

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Плохих и хороших СПГ-проектов сейчас быть не может, этот рынок глобален, и каждый проект будет играть на покрытие дефицита газа в мире, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон."В сложившихся условиях не может быть хороших и плохих СПГ-проектов. Рынок СПГ глобален. Производители не привязаны к конкретным регионам сбыта. Не имеет значения, где построен СПГ-завод - каждый из них будет закрывать дефицит мирового рынка газа", - сказал Михельсон в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

https://ria.ru/20221027/novatek-1827242836.html

баку

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экономика, леонид михельсон, баку, новатэк, природный газ