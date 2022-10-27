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Судно "Сергей Приходько" для рыболовного флота спустили на воду в Рыбинске - РИА Новости, 27.10.2022
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Судно "Сергей Приходько" для рыболовного флота спустили на воду в Рыбинске
Судно "Сергей Приходько" для рыболовного флота спустили на воду в Рыбинске - РИА Новости, 27.10.2022
Судно "Сергей Приходько" для рыболовного флота спустили на воду в Рыбинске
Торжественная церемония спуска на воду нового краболовного судна, которому присвоено имя выдающегося дипломата и государственного деятеля современной России... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:00
2022-10-27T16:57
общество
сергей приходько
россия
ярославская область
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РЫБИНСК (Ярославская обл.), 27 окт – РИА Новости. Торжественная церемония спуска на воду нового краболовного судна, которому присвоено имя выдающегося дипломата и государственного деятеля современной России Сергея Приходько, состоялась в Рыбинске (Ярославская область), передает корреспондент РИА Новости.Спуск прошел на рыбинском судостроительном предприятии "Верфь братьев Нобель" (входит в концерн "Калашников"). Заказчиком нового высокотехнологичного судна выступила Тихоокеанская инвестиционная группа "ТИГР" и она же инвестировала в строительство краболова, проект которого разработан нидерландской судостроительной компанией "Дамен Инжиниринг (Damen Ingeniring)".По данным заказчика, строительство, стоимостью порядка 1,6 миллиарда рублей, осуществлено за два года. Судно "Сергей Приходько" построено для промысла в условиях бассейнов Охотского и Берингова морей. На борту судна установлено оборудование, позволяющее выполнять промысел, хранение и перевозку до 120 тонн живого краба на длинные расстояния."Это очень интересный и уникальный проект, которым мы будем гордиться, и я думаю, это не последнее судно этой серии, которое мы будем строить на этом заводе", - заявил президент ПАО "ТИГР" Сергей Дарькин.Президент концерна "Калашников" Алан Лушников, выступая на церемонии, поблагодарил всех рабочих завода, которые трудились над проектом и, по его словам, блестяще справились с поставленной задачей. "В эти дни мы празднуем 115-летие "Верфи братьев Нобель", и то, что мы в эти дни спускаем на воду этот замечательный проект, - очень символично", - отметил он. Лушников рассказал, что ему довелось работать вместе с Сергеем Приходько в аппарате правительства в течение пяти лет. "Это был один из самых профессиональных, думающих, внимательных руководителей из всех, кого я знал. Ну и помимо прочего это был человек с фантастическим чувством юмора", - сказал Лушников.Ведущий мероприятия назвал Сергея Приходько выдающимся дипломатом и государственным деятеле современной России. "Сергей Эдуардович Приходько был отмечен многими государственными наградами России и других стран. Он - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", - сказал ведущий.Присутствовавшая на церемонии вдова Сергея Эдуардовича Наталья Серафимовна Приходько назвала событие очень волнительным для ее семьи. "Достойный корабль, достойный Сергея Эдуардовича. Такой же большой и, надеюсь, такой же непотопляемый. Служи верно отечеству, ну, а мы будем ждать тебя на берегу", - сказала Приходько.На берегу Волги был отслужен чин освящения корабля. "Крёстная мать" судна – Наталья Серафимовна Приходько, по устоявшейся традиции, разбила о борт бутылку шампанского.Сергей Эдуардович Приходько (1956-2021 годы) - выдающийся дипломат и государственный деятель. Окончил Московский государственный институт международных отношений и до 1997 года работал в структурах МИД России. В разные годы занимал должность помощника президента РФ по международным делам, работал заместителем руководителя администрации президента, возглавлял управление президента по внешней политике.С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента. После этого занимал посты первого замруководителя аппарата правительства, вице-премьера - руководителя аппарата кабмина, председателя совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования. Был первым заместителем главы аппарата правительства, а 29 января 2020 года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.Был награжден медалью Столыпина I степени (2017), отмечен Благодарностями президента РФ (1998, 1999, 2010), Почетной грамотой президента РФ (2010). Имел награды Русской православной церкви: Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2007), орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2017).
https://ria.ru/20210924/rybolovstvo-1751659470.html
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общество, сергей приходько, россия, ярославская область
Общество, Сергей Приходько, Россия, Ярославская область
15:00 27.10.2022 (обновлено: 16:57 27.10.2022)
 
Судно "Сергей Приходько" для рыболовного флота спустили на воду в Рыбинске

В Рыбинске торжественно спустили на воду новое краболовное судно "Сергей Приходько"

© РИА Новости / Российская газета/Сергей Михееев / Перейти в медиабанкТоржественный спуск на воду нового краболовного судна им. С. Приходько на "Верфи братьев Нобель" в Рыбинске. 27 октября 2022
Торжественный спуск на воду нового краболовного судна им. С. Приходько на Верфи братьев Нобель в Рыбинске. 27 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Российская газета/Сергей Михееев
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Торжественный спуск на воду нового краболовного судна им. С. Приходько на "Верфи братьев Нобель" в Рыбинске. 27 октября 2022
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РЫБИНСК (Ярославская обл.), 27 окт – РИА Новости. Торжественная церемония спуска на воду нового краболовного судна, которому присвоено имя выдающегося дипломата и государственного деятеля современной России Сергея Приходько, состоялась в Рыбинске (Ярославская область), передает корреспондент РИА Новости.
Спуск прошел на рыбинском судостроительном предприятии "Верфь братьев Нобель" (входит в концерн "Калашников"). Заказчиком нового высокотехнологичного судна выступила Тихоокеанская инвестиционная группа "ТИГР" и она же инвестировала в строительство краболова, проект которого разработан нидерландской судостроительной компанией "Дамен Инжиниринг (Damen Ingeniring)".
По данным заказчика, строительство, стоимостью порядка 1,6 миллиарда рублей, осуществлено за два года. Судно "Сергей Приходько" построено для промысла в условиях бассейнов Охотского и Берингова морей. На борту судна установлено оборудование, позволяющее выполнять промысел, хранение и перевозку до 120 тонн живого краба на длинные расстояния.
"Это очень интересный и уникальный проект, которым мы будем гордиться, и я думаю, это не последнее судно этой серии, которое мы будем строить на этом заводе", - заявил президент ПАО "ТИГР" Сергей Дарькин.
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Президент концерна "Калашников" Алан Лушников, выступая на церемонии, поблагодарил всех рабочих завода, которые трудились над проектом и, по его словам, блестяще справились с поставленной задачей. "В эти дни мы празднуем 115-летие "Верфи братьев Нобель", и то, что мы в эти дни спускаем на воду этот замечательный проект, - очень символично", - отметил он. Лушников рассказал, что ему довелось работать вместе с Сергеем Приходько в аппарате правительства в течение пяти лет. "Это был один из самых профессиональных, думающих, внимательных руководителей из всех, кого я знал. Ну и помимо прочего это был человек с фантастическим чувством юмора", - сказал Лушников.
Ведущий мероприятия назвал Сергея Приходько выдающимся дипломатом и государственным деятеле современной России. "Сергей Эдуардович Приходько был отмечен многими государственными наградами России и других стран. Он - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", - сказал ведущий.
Присутствовавшая на церемонии вдова Сергея Эдуардовича Наталья Серафимовна Приходько назвала событие очень волнительным для ее семьи. "Достойный корабль, достойный Сергея Эдуардовича. Такой же большой и, надеюсь, такой же непотопляемый. Служи верно отечеству, ну, а мы будем ждать тебя на берегу", - сказала Приходько.
На берегу Волги был отслужен чин освящения корабля. "Крёстная мать" судна – Наталья Серафимовна Приходько, по устоявшейся традиции, разбила о борт бутылку шампанского.
Сергей Приходько - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января 2021, 11:57
Биография Сергея Приходько
Сергей Эдуардович Приходько (1956-2021 годы) - выдающийся дипломат и государственный деятель. Окончил Московский государственный институт международных отношений и до 1997 года работал в структурах МИД России. В разные годы занимал должность помощника президента РФ по международным делам, работал заместителем руководителя администрации президента, возглавлял управление президента по внешней политике.
С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента. После этого занимал посты первого замруководителя аппарата правительства, вице-премьера - руководителя аппарата кабмина, председателя совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования. Был первым заместителем главы аппарата правительства, а 29 января 2020 года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.
Был награжден медалью Столыпина I степени (2017), отмечен Благодарностями президента РФ (1998, 1999, 2010), Почетной грамотой президента РФ (2010). Имел награды Русской православной церкви: Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2007), орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2017).
Прощание с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько
© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета" / Перейти в медиабанк

Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.

Церемония прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
1 из 8

Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета" / Перейти в медиабанк

Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
2 из 8

Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета" / Перейти в медиабанк

"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
3 из 8

"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"  / Перейти в медиабанк

Медведев подчеркнул, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова".

Церемония прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько, скончавшимся 26 января на 65-м году жизни
4 из 8

Медведев подчеркнул, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова".

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"  / Перейти в медиабанк

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
5 из 8

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"  / Перейти в медиабанк

На прощание приехал бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский.

Помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
6 из 8

На прощание приехал бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"  / Перейти в медиабанк

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на прощании с Сергеем Приходько.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
7 из 8

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на прощании с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета" / Перейти в медиабанк

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
8 из 8

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в медиабанк
1 из 8

Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в медиабанк
3 из 8

"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в медиабанк
4 из 8

Медведев подчеркнул, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова".

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в медиабанк
5 из 8

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в медиабанк
6 из 8

На прощание приехал бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в медиабанк
7 из 8

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на прощании с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в медиабанк
8 из 8

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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