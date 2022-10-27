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Из Ейской больницы выписали всех пострадавших при ЧП с Су-34 жильцов дома

Из Ейской больницы выписали всех пострадавших при ЧП с Су-34 жильцов дома - РИА Новости, 27.10.2022

Из Ейской больницы выписали всех пострадавших при ЧП с Су-34 жильцов дома

Всех пострадавших после пожара в доме в Ейске выписали из городской ЦРБ, в других медучреждениях Кубани остаются шесть человек, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:17

2022-10-27T14:17

2022-10-27T14:17

происшествия

ейск

краснодарский край

су-34

крушение су-34 в ейске

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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Всех пострадавших после пожара в доме в Ейске выписали из городской ЦРБ, в других медучреждениях Кубани остаются шесть человек, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края."В других медучреждениях Кубани продолжают оставаться шесть человек: в детской краевой клинической больнице – один ребенок, в тяжелом состоянии; в краевой клинической больнице № 1 имени профессора С.В. Очаповского – четыре пациента, из них один ребенок; в перинатальном центре Краснодара – одна беременная пациентка", - говорится в сообщении.В минувший понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей.

ейск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске