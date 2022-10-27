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Сечин назвал причину энергокризиса в странах ЕС - РИА Новости, 27.10.2022
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Сечин назвал причину энергокризиса в странах ЕС
Сечин назвал причину энергокризиса в странах ЕС - РИА Новости, 27.10.2022
Сечин назвал причину энергокризиса в странах ЕС
Причина энергокризиса в странах Евросоюза сегодня не в событиях на Украине и не в пандемии коронавируса, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль и... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:45
2022-10-27T10:45
экономика
игорь сечин
россия
евросоюз
роснефть
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Причина энергокризиса в странах Евросоюза сегодня не в событиях на Украине и не в пандемии коронавируса, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль и санкциях против России, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного "зеленого" перехода. И в дальнейших антироссийских санкциях в качестве мощнейшего дополнительного катализатора энергокризиса и инфляции в целом", - сказал Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
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экономика, игорь сечин, россия, евросоюз, роснефть
Экономика, Игорь Сечин, Россия, Евросоюз, Роснефть
10:45 27.10.2022
 
Сечин назвал причину энергокризиса в странах ЕС

Глава "Роснефти" Сечин назвал недоинвестирование и санкции причиной энергокризиса в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Причина энергокризиса в странах Евросоюза сегодня не в событиях на Украине и не в пандемии коронавируса, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль и санкциях против России, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного "зеленого" перехода. И в дальнейших антироссийских санкциях в качестве мощнейшего дополнительного катализатора энергокризиса и инфляции в целом", - сказал Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 14:49
В Европе уничтожают ее энергетическую сеть, заявил Путин
 
ЭкономикаИгорь СечинРоссияЕвросоюзРоснефть
 
 
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