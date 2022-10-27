https://ria.ru/20221027/evrosoyuz-1827111073.html

Сечин назвал причину энергокризиса в странах ЕС

Сечин назвал причину энергокризиса в странах ЕС - РИА Новости, 27.10.2022

Сечин назвал причину энергокризиса в странах ЕС

Причина энергокризиса в странах Евросоюза сегодня не в событиях на Украине и не в пандемии коронавируса, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль и... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:45

2022-10-27T10:45

2022-10-27T10:45

экономика

игорь сечин

россия

евросоюз

роснефть

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Причина энергокризиса в странах Евросоюза сегодня не в событиях на Украине и не в пандемии коронавируса, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль и санкциях против России, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного "зеленого" перехода. И в дальнейших антироссийских санкциях в качестве мощнейшего дополнительного катализатора энергокризиса и инфляции в целом", - сказал Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

https://ria.ru/20221026/energetika-1826932599.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, игорь сечин, россия, евросоюз, роснефть