Сечин назвал причину энергокризиса в странах ЕС
Глава "Роснефти" Сечин назвал недоинвестирование и санкции причиной энергокризиса в Европе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Причина энергокризиса в странах Евросоюза сегодня не в событиях на Украине и не в пандемии коронавируса, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль и санкциях против России, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного "зеленого" перехода. И в дальнейших антироссийских санкциях в качестве мощнейшего дополнительного катализатора энергокризиса и инфляции в целом", - сказал Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
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