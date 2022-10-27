https://ria.ru/20221027/erdogan-1827319111.html
Путин назвал Эрдогана последовательным и надежным партнером
Путин назвал Эрдогана последовательным и надежным партнером - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал Эрдогана последовательным и надежным партнером
Президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:52
2022-10-27T18:52
2022-10-27T19:39
политика
турция
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в мире
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть и непростой, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что у России и Турции много совпадающих векторов взаимных интересов - в туризме, в сельском хозяйстве, в строительном секторе. По его словам, на создание газового хаба турецкая сторона согласилась исходя прежде всего из своих собственных интересов."Президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран. Но он, конечно, защищает в диалоге с нами прежде всего свои интересы. В этом смысле Турция в целом и президент Эрдоган в частности являются непростыми партнерами. Многие решения рождаются в таких длительных и непростых спорах, переговорах. Но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей. И мы, как правило, этих договоренностей достигаем. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надежный партнер", - рассказал Путин."А сам он сесть на шею не пытается вам?" - спросил президента модератор сессии Федор Лукьянов."Я же сказал, что президент Турции непростой партнер и всегда отстаивает свои интересы - не личные, а интересы страны. Нельзя сказать, что он пытается сесть на шею, он просто борется за то решение, которое, по мнению его правительства, советников, является оптимальным", - ответил Путин.
https://ria.ru/20221027/gaz-1827132291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин об Эрдогане: "Последовательный и надежный партнер"
Президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть и непростой, заявил президент РФ Владимир Путин.
2022-10-27T18:52
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Путин об Эрдогане: "Никогда не позволяет сесть себе на шею"
Путин об Эрдогане: "Никогда не позволяет сесть себе на шею"
2022-10-27T18:52
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, турция, россия, владимир путин, в мире, реджеп тайип эрдоган
Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
18:52 27.10.2022 (обновлено: 19:39 27.10.2022)
Путин назвал Эрдогана последовательным и надежным партнером
Президент Путин назвал Эрдогана последовательным и надежным партнером, хоть и непростым
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть и непростой, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что у России и Турции много совпадающих векторов взаимных интересов - в туризме, в сельском хозяйстве, в строительном секторе. По его словам, на создание газового хаба турецкая сторона согласилась исходя прежде всего из своих собственных интересов.
"Президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран. Но он, конечно, защищает в диалоге с нами прежде всего свои интересы. В этом смысле Турция в целом и президент Эрдоган в частности являются непростыми партнерами. Многие решения рождаются в таких длительных и непростых спорах, переговорах. Но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей. И мы, как правило, этих договоренностей достигаем. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надежный партнер", - рассказал Путин.
"А сам он сесть на шею не пытается вам?" - спросил президента модератор сессии Федор Лукьянов
.
"Я же сказал, что президент Турции непростой партнер и всегда отстаивает свои интересы - не личные, а интересы страны. Нельзя сказать, что он пытается сесть на шею, он просто борется за то решение, которое, по мнению его правительства, советников, является оптимальным", - ответил Путин.