https://ria.ru/20221027/erdogan-1827319111.html

Путин назвал Эрдогана последовательным и надежным партнером

Путин назвал Эрдогана последовательным и надежным партнером - РИА Новости, 27.10.2022

Путин назвал Эрдогана последовательным и надежным партнером

Президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:52

2022-10-27T18:52

2022-10-27T19:39

политика

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владимир путин

в мире

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть и непростой, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что у России и Турции много совпадающих векторов взаимных интересов - в туризме, в сельском хозяйстве, в строительном секторе. По его словам, на создание газового хаба турецкая сторона согласилась исходя прежде всего из своих собственных интересов."Президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран. Но он, конечно, защищает в диалоге с нами прежде всего свои интересы. В этом смысле Турция в целом и президент Эрдоган в частности являются непростыми партнерами. Многие решения рождаются в таких длительных и непростых спорах, переговорах. Но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей. И мы, как правило, этих договоренностей достигаем. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надежный партнер", - рассказал Путин."А сам он сесть на шею не пытается вам?" - спросил президента модератор сессии Федор Лукьянов."Я же сказал, что президент Турции непростой партнер и всегда отстаивает свои интересы - не личные, а интересы страны. Нельзя сказать, что он пытается сесть на шею, он просто борется за то решение, которое, по мнению его правительства, советников, является оптимальным", - ответил Путин.

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Путин об Эрдогане: "Последовательный и надежный партнер" Президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть и непростой, заявил президент РФ Владимир Путин. 2022-10-27T18:52 true PT0M30S

Путин об Эрдогане: "Никогда не позволяет сесть себе на шею" Путин об Эрдогане: "Никогда не позволяет сесть себе на шею" 2022-10-27T18:52 true PT0M19S

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Владимир Лаврентьев

политика, турция, россия, владимир путин, в мире, реджеп тайип эрдоган