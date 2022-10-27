Сенатор Климов уточнил свои слова об уехавших из России после 24 февраля
Сенатор Климов заявил, что его слова об уехавших из России после 24 февраля "передернули"
Член Совета Федерации Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов уточнил свои слова о том, что уехавшие из России после 24 февраля "запросто" попадают под действие закона об иноагентах: по его словам, резонанс в СМИ после этих слов объясняется тем, что "недруги передергивают факты и разгоняют слухи".
Ранее во вторник Климов заявил, что российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием. По его словам, если "внимательно почитать закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием", то становится очевидным, что такие россияне подпадают под его действие. Также "запросто" фигурантом закона может стать тот, кто, уехав из России, "собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает", сказал сенатор. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Климова его частным мнением, отметив, что в Кремле никакой позиции на этот счёт нет.
"Сегодня получил ещё один пример того, как недруги передергивают факты и разгоняют слухи", - написал Климов в своём Telegram-канале. Как подчеркнул сенатор в своём посте, для того, чтобы попасть в список иноагентов, должно быть выполнено два ключевых условия: необходимо получать материальную или иную поддержку от иностранных лиц и вести "определённые виды деятельности". В таком случае Минюст включает такое лицо в список иноагентов.
"Те же, кто работают под иностранным влиянием (где бы они ни находились), должны призадуматься, если они же занимаются ещё и политической деятельностью, например", - добавил он.
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