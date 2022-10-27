https://ria.ru/20221027/dzhonson-1827112063.html
Джонсон хочет построить карьеру на сборе средств для Украины, пишут СМИ
Джонсон хочет построить карьеру на сборе средств для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
Джонсон хочет построить карьеру на сборе средств для Украины, пишут СМИ
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует построить политическую карьеру на сборе средств на восстановление Украины, сообщает издание Telegraph со РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:49
2022-10-27T10:49
2022-10-27T10:49
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борис джонсон
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сша
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует построить политическую карьеру на сборе средств на восстановление Украины, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источник."Он (Джонсон) работает над крупном проекте, связанным с Украиной, который будет касаться восстановления", - отметил источник. Отмечается, что бывший премьер уже открыл офис в Вестминстере.Один из друзей Джонсона описал его идею как "план Маршалла" (финансовая помощь США европейским странам после Второй мировой войны) для Украины. Для этого экс-премьер планирует посетить США до рождественских праздников (до 25 декабря). Ожидается, что британский политик встретится с американскими сенаторами, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона.Источник добавил, что Джонсон опасается, что республиканцы в США могут выступить за сокращение помощи Украине, и хочет предотвратить это.По данным газеты, он также намерен сосредоточиться на том, чтобы обеспечить Киев необходимым оружием. "Официальной роли в правительстве Британии пока нет, но она может появиться", - указывает издание.
https://ria.ru/20221024/dzhonson-1826195919.html
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РИА Новости
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в мире, борис джонсон, украина, великобритания, сша, киев
В мире, Борис Джонсон, Украина, Великобритания, США, Киев
Джонсон хочет построить карьеру на сборе средств для Украины, пишут СМИ
Telegraph: экс-премьер Джонсон хочет построить карьеру на сборе средств для Украины
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует построить политическую карьеру на сборе средств на восстановление Украины, сообщает
издание Telegraph со ссылкой на источник.
"Он (Джонсон) работает над крупном проекте, связанным с Украиной, который будет касаться восстановления", - отметил источник. Отмечается, что бывший премьер уже открыл офис в Вестминстере.
Один из друзей Джонсона описал его идею как "план Маршалла" (финансовая помощь США
европейским странам после Второй мировой войны) для Украины. Для этого экс-премьер планирует посетить США до рождественских праздников (до 25 декабря). Ожидается, что британский политик встретится с американскими сенаторами, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева
со стороны Вашингтона
.
Источник добавил, что Джонсон опасается, что республиканцы в США могут выступить за сокращение помощи Украине, и хочет предотвратить это.
По данным газеты, он также намерен сосредоточиться на том, чтобы обеспечить Киев необходимым оружием. "Официальной роли в правительстве Британии пока нет, но она может появиться", - указывает издание.