https://ria.ru/20221027/dzhonson-1827112063.html

Джонсон хочет построить карьеру на сборе средств для Украины, пишут СМИ

Джонсон хочет построить карьеру на сборе средств для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2022

Джонсон хочет построить карьеру на сборе средств для Украины, пишут СМИ

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует построить политическую карьеру на сборе средств на восстановление Украины, сообщает издание Telegraph со РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:49

2022-10-27T10:49

2022-10-27T10:49

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует построить политическую карьеру на сборе средств на восстановление Украины, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источник."Он (Джонсон) работает над крупном проекте, связанным с Украиной, который будет касаться восстановления", - отметил источник. Отмечается, что бывший премьер уже открыл офис в Вестминстере.Один из друзей Джонсона описал его идею как "план Маршалла" (финансовая помощь США европейским странам после Второй мировой войны) для Украины. Для этого экс-премьер планирует посетить США до рождественских праздников (до 25 декабря). Ожидается, что британский политик встретится с американскими сенаторами, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона.Источник добавил, что Джонсон опасается, что республиканцы в США могут выступить за сокращение помощи Украине, и хочет предотвратить это.По данным газеты, он также намерен сосредоточиться на том, чтобы обеспечить Киев необходимым оружием. "Официальной роли в правительстве Британии пока нет, но она может появиться", - указывает издание.

https://ria.ru/20221024/dzhonson-1826195919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, борис джонсон, украина, великобритания, сша, киев