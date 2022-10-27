15:04 27.10.2022 (обновлено: 15:08 27.10.2022)
В Узбекистане опровергли фейк Гордона* о сборке в стране иранских дронов
В Узбекистане опровергли фейк Гордона* о сборке в стране иранских дронов для ВС России
Флаг Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 27 окт – РИА Новости. Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана опроверг заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан в РФ иноагентом) о том, что в республике создана площадка по производству и сборке иранских беспилотников для российской армии.
Ранее Гордон* в своей передаче утверждал, что на территории Ирана, Ирака и Узбекистана якобы собирают иранские беспилотники для российской армии. Позднее вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров заявил, что МИД и министерство обороны республики должны заставить журналиста принести извинения за этот фейк.
"Государственный комитет оборонной промышленности категорически опровергает распространенные в некоторых СМИ сообщения о том, что Узбекистан является площадкой по производству (сборке) иранских боевых беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе отметили, что Узбекистан никогда не производил вооружение и военную технику в сотрудничестве с Ираном и "не производит их сейчас".
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявлял, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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