https://ria.ru/20221027/dron-1827209110.html

В Узбекистане опровергли фейк Гордона* о сборке в стране иранских дронов

В Узбекистане опровергли фейк Гордона* о сборке в стране иранских дронов - РИА Новости, 27.10.2022

В Узбекистане опровергли фейк Гордона* о сборке в стране иранских дронов

Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана опроверг заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан в РФ иноагентом) о том, что в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:04

2022-10-27T15:04

2022-10-27T15:08

в мире

дмитрий гордон

джейк салливан

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мид ирана

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ТАШКЕНТ, 27 окт – РИА Новости. Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана опроверг заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан в РФ иноагентом) о том, что в республике создана площадка по производству и сборке иранских беспилотников для российской армии.Ранее Гордон* в своей передаче утверждал, что на территории Ирана, Ирака и Узбекистана якобы собирают иранские беспилотники для российской армии. Позднее вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров заявил, что МИД и министерство обороны республики должны заставить журналиста принести извинения за этот фейк."Государственный комитет оборонной промышленности категорически опровергает распространенные в некоторых СМИ сообщения о том, что Узбекистан является площадкой по производству (сборке) иранских боевых беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В пресс-службе отметили, что Узбекистан никогда не производил вооружение и военную технику в сотрудничестве с Ираном и "не производит их сейчас".Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявлял, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221024/drony-1826358697.html

https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html

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в мире, дмитрий гордон, джейк салливан, мария захарова, иран, узбекистан, вооруженные силы рф, мид ирана, россия