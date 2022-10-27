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В Узбекистане опровергли фейк Гордона* о сборке в стране иранских дронов - РИА Новости, 27.10.2022
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В Узбекистане опровергли фейк Гордона* о сборке в стране иранских дронов
В Узбекистане опровергли фейк Гордона* о сборке в стране иранских дронов - РИА Новости, 27.10.2022
В Узбекистане опровергли фейк Гордона* о сборке в стране иранских дронов
Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана опроверг заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан в РФ иноагентом) о том, что в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:04
2022-10-27T15:08
в мире
дмитрий гордон
джейк салливан
мария захарова
иран
узбекистан
вооруженные силы рф
мид ирана
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ТАШКЕНТ, 27 окт – РИА Новости. Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана опроверг заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан в РФ иноагентом) о том, что в республике создана площадка по производству и сборке иранских беспилотников для российской армии.Ранее Гордон* в своей передаче утверждал, что на территории Ирана, Ирака и Узбекистана якобы собирают иранские беспилотники для российской армии. Позднее вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров заявил, что МИД и министерство обороны республики должны заставить журналиста принести извинения за этот фейк."Государственный комитет оборонной промышленности категорически опровергает распространенные в некоторых СМИ сообщения о том, что Узбекистан является площадкой по производству (сборке) иранских боевых беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В пресс-службе отметили, что Узбекистан никогда не производил вооружение и военную технику в сотрудничестве с Ираном и "не производит их сейчас".Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявлял, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221024/drony-1826358697.html
https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html
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в мире, дмитрий гордон, джейк салливан, мария захарова, иран, узбекистан, вооруженные силы рф, мид ирана, россия
В мире, Дмитрий Гордон, Джейк Салливан, Мария Захарова, Иран, Узбекистан, Вооруженные силы РФ, МИД Ирана, Россия
15:04 27.10.2022 (обновлено: 15:08 27.10.2022)
 
В Узбекистане опровергли фейк Гордона* о сборке в стране иранских дронов

В Узбекистане опровергли фейк Гордона* о сборке в стране иранских дронов для ВС России

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Флаг Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 окт – РИА Новости. Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана опроверг заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан в РФ иноагентом) о том, что в республике создана площадка по производству и сборке иранских беспилотников для российской армии.
Ранее Гордон* в своей передаче утверждал, что на территории Ирана, Ирака и Узбекистана якобы собирают иранские беспилотники для российской армии. Позднее вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров заявил, что МИД и министерство обороны республики должны заставить журналиста принести извинения за этот фейк.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 18:25
Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам
"Государственный комитет оборонной промышленности категорически опровергает распространенные в некоторых СМИ сообщения о том, что Узбекистан является площадкой по производству (сборке) иранских боевых беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе отметили, что Узбекистан никогда не производил вооружение и военную технику в сотрудничестве с Ираном и "не производит их сейчас".
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявлял, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 08:00
Запад нашел у России иранские беспилотники
 
В миреДмитрий ГордонДжейк СалливанМария ЗахароваИранУзбекистанВооруженные силы РФМИД ИранаРоссия
 
 
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