https://ria.ru/20221027/desyatiletie-1827288370.html

Предстоящее десятилетие станет самым важным, заявил Путин

Предстоящее десятилетие станет самым важным, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Предстоящее десятилетие станет самым важным, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:01

2022-10-27T18:01

2022-10-27T18:18

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

политика

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны.Глава российского государства в четверг принимает участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Теперь ... исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и, вместе с тем, важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827298739.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, великая отечественная война (1941-1945)