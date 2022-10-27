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Предстоящее десятилетие станет самым важным, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Предстоящее десятилетие станет самым важным, заявил Путин
Предстоящее десятилетие станет самым важным, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Предстоящее десятилетие станет самым важным, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:01
2022-10-27T18:18
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
политика
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны.Глава российского государства в четверг принимает участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Теперь ... исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и, вместе с тем, важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Политика, Великая Отечественная война (1941-1945)
18:01 27.10.2022 (обновлено: 18:18 27.10.2022)
 
Предстоящее десятилетие станет самым важным, заявил Путин

Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания ВОВ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны.
Глава российского государства в четверг принимает участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Теперь ... исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и, вместе с тем, важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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РоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"ПолитикаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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