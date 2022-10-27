https://ria.ru/20221027/desyatiletie-1827288370.html
Предстоящее десятилетие станет самым важным, заявил Путин
Предстоящее десятилетие станет самым важным, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Предстоящее десятилетие станет самым важным, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:01
2022-10-27T18:01
2022-10-27T18:18
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
политика
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны.Глава российского государства в четверг принимает участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Теперь ... исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и, вместе с тем, важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827298739.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Политика, Великая Отечественная война (1941-1945)
18:01 27.10.2022 (обновлено: 18:18 27.10.2022)
Предстоящее десятилетие станет самым важным, заявил Путин
Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания ВОВ