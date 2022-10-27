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Байден заявил, что он рекордсмен в мире по общению с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.10.2022
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Байден заявил, что он рекордсмен в мире по общению с Си Цзиньпином
Байден заявил, что он рекордсмен в мире по общению с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.10.2022
Байден заявил, что он рекордсмен в мире по общению с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона заявил, что провел с председателем КНР Си Цзиньпином больше времени на переговорах, чем любой... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T02:41
2022-10-27T02:41
в мире
джо байден
си цзиньпин
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона заявил, что провел с председателем КНР Си Цзиньпином больше времени на переговорах, чем любой другой мировой лидер, говорится в распространенном сообщении Белого дома.Глава Белого дома подчеркнул, что часть из накопленного времени переговоров пришлась на работу Байдена в должности вице-президента США.Он также добавил, что несет ответственность за управление возросшей и напряженной конкуренцией между Вашингтоном и Пекином."Нам необходимо поддерживать свое военное превосходство, четко давая понять, что мы не ищем конфликта", - отметил Байден.
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в мире, джо байден, си цзиньпин, сша, китай, министерство обороны сша
В мире, Джо Байден, Си Цзиньпин, США, Китай, Министерство обороны США
02:41 27.10.2022
 
Байден заявил, что он рекордсмен в мире по общению с Си Цзиньпином

Байден заявил, что он рекордсмен в мире по продолжительности общения с Си Цзиньпином

© AP Photo / Susan WalshВыступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона заявил, что провел с председателем КНР Си Цзиньпином больше времени на переговорах, чем любой другой мировой лидер, говорится в распространенном сообщении Белого дома.
"Я провел больше времени с Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер - 78 часов, только он и я", - заявил Байден.
Глава Белого дома подчеркнул, что часть из накопленного времени переговоров пришлась на работу Байдена в должности вице-президента США.
Он также добавил, что несет ответственность за управление возросшей и напряженной конкуренцией между Вашингтоном и Пекином.
"Нам необходимо поддерживать свое военное превосходство, четко давая понять, что мы не ищем конфликта", - отметил Байден.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 22:55
Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии
 
В миреДжо БайденСи ЦзиньпинСШАКитайМинистерство обороны США
 
 
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