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Байден заявил, что он рекордсмен в мире по общению с Си Цзиньпином
Байден заявил, что он рекордсмен в мире по общению с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.10.2022
Байден заявил, что он рекордсмен в мире по общению с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона заявил, что провел с председателем КНР Си Цзиньпином больше времени на переговорах, чем любой... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T02:41
2022-10-27T02:41
2022-10-27T02:41
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона заявил, что провел с председателем КНР Си Цзиньпином больше времени на переговорах, чем любой другой мировой лидер, говорится в распространенном сообщении Белого дома.Глава Белого дома подчеркнул, что часть из накопленного времени переговоров пришлась на работу Байдена в должности вице-президента США.Он также добавил, что несет ответственность за управление возросшей и напряженной конкуренцией между Вашингтоном и Пекином."Нам необходимо поддерживать свое военное превосходство, четко давая понять, что мы не ищем конфликта", - отметил Байден.
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в мире, джо байден, си цзиньпин, сша, китай, министерство обороны сша
В мире, Джо Байден, Си Цзиньпин, США, Китай, Министерство обороны США
Байден заявил, что он рекордсмен в мире по общению с Си Цзиньпином
Байден заявил, что он рекордсмен в мире по продолжительности общения с Си Цзиньпином