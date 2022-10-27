https://ria.ru/20221027/bayden-1827072015.html

Байден заявил, что он рекордсмен в мире по общению с Си Цзиньпином

Байден заявил, что он рекордсмен в мире по общению с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.10.2022

Байден заявил, что он рекордсмен в мире по общению с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона заявил, что провел с председателем КНР Си Цзиньпином больше времени на переговорах, чем любой... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T02:41

2022-10-27T02:41

2022-10-27T02:41

в мире

джо байден

си цзиньпин

сша

китай

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона заявил, что провел с председателем КНР Си Цзиньпином больше времени на переговорах, чем любой другой мировой лидер, говорится в распространенном сообщении Белого дома.Глава Белого дома подчеркнул, что часть из накопленного времени переговоров пришлась на работу Байдена в должности вице-президента США.Он также добавил, что несет ответственность за управление возросшей и напряженной конкуренцией между Вашингтоном и Пекином."Нам необходимо поддерживать свое военное превосходство, четко давая понять, что мы не ищем конфликта", - отметил Байден.

https://ria.ru/20221026/bayden-1827058507.html

сша

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в мире, джо байден, си цзиньпин, сша, китай, министерство обороны сша