https://ria.ru/20221027/bassein-1827142599.html

В Новокузнецке десять человек отравились хлором в бассейне

В Новокузнецке десять человек отравились хлором в бассейне - РИА Новости, 27.10.2022

В Новокузнецке десять человек отравились хлором в бассейне

Десять человек, среди которых шестеро детей, отравились хлором в бассейне в Новокузнецке, его деятельность приостановили, сообщила пресс-служба ГУФССП по... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:03

2022-10-27T12:03

2022-10-27T12:03

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Десять человек, среди которых шестеро детей, отравились хлором в бассейне в Новокузнецке, его деятельность приостановили, сообщила пресс-служба ГУФССП по Кемеровской области.В ходе проверки управление Роспотребнадзора по области выявило нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Согласно документу, поступившему в местное отделение судебных приставов, деятельность бассейна будет приостановлена на 60 дней."В Новокузнецке судебные приставы приостановили деятельность бассейна на территории оздоровительно-развлекательного комплекса из-за отравления хлором легкой степени тяжести у 10 человек, в том числе 6 детей", - говорится в сообщении.В бассейне не осуществлялся производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, система подачи воды в бассейн не была оборудована кранами для отбора проб воды для исследования по этапам подготовки, с нарушениями проводилось хлорирование воды, отмечается в релизе, не осуществлялся лабораторный контроль за качеством воды.

https://ria.ru/20220909/basseyn-1815756463.html

https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html

новокузнецк

кемеровская область

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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)