ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, заявили в МИД России
Замглавы МИД России Грушко: ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы с сожалением констатируем, что в борьбе за сохранение гегемонии, Запад приносит в жертву или приватизирует организации, созданные и предназначенные для установления гармонии в международных отношениях, поиска баланса интересов и объединительной повестки дня. Будущее старейшей общеевропейской организации - Совета Европы, - очень печально. Буквально на грани скатывания в небытие балансирует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказал Грушко, выступая в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
Одновременно с этим, по его словам, "лихорадочно либо реанимируются, либо создаются новые клубы по интересам, не имеющие никакого отношения к объединительной повестке дня".
"В НАТО стряхнули пыль с военных планов времен холодной войны. Готовятся к горячей конфронтации с сопоставимым - я использую натовский язык, - противником не только уже в Европе, но и Азии. Опять же за счет европейцев... Сегодня США сколачивают другие организации - AUKUS, QUAD лишь бы ослабить асеаноцентричные инклюзивные подходы к безопасности и не дать странам Юго-Восточной Азии определять свою судьбу. И все это делается ради одного - ради сдерживания Китая", - добавил Грушко.
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