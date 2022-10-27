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ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, заявили в МИД России - РИА Новости, 27.10.2022
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ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, заявили в МИД России
ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, заявили в МИД России - РИА Новости, 27.10.2022
ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, заявили в МИД России
ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:20
2022-10-27T15:20
александр грушко
россия
европа
азия
нато
совет европы
обсе
в мире
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.Одновременно с этим, по его словам, "лихорадочно либо реанимируются, либо создаются новые клубы по интересам, не имеющие никакого отношения к объединительной повестке дня"."В НАТО стряхнули пыль с военных планов времен холодной войны. Готовятся к горячей конфронтации с сопоставимым - я использую натовский язык, - противником не только уже в Европе, но и Азии. Опять же за счет европейцев... Сегодня США сколачивают другие организации - AUKUS, QUAD лишь бы ослабить асеаноцентричные инклюзивные подходы к безопасности и не дать странам Юго-Восточной Азии определять свою судьбу. И все это делается ради одного - ради сдерживания Китая", - добавил Грушко.
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александр грушко, россия, европа, азия, нато, совет европы, обсе, в мире
Александр Грушко, Россия, Европа, Азия, НАТО, Совет Европы, ОБСЕ, В мире
15:20 27.10.2022
 
ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, заявили в МИД России

Замглавы МИД России Грушко: ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы с сожалением констатируем, что в борьбе за сохранение гегемонии, Запад приносит в жертву или приватизирует организации, созданные и предназначенные для установления гармонии в международных отношениях, поиска баланса интересов и объединительной повестки дня. Будущее старейшей общеевропейской организации - Совета Европы, - очень печально. Буквально на грани скатывания в небытие балансирует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказал Грушко, выступая в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
Одновременно с этим, по его словам, "лихорадочно либо реанимируются, либо создаются новые клубы по интересам, не имеющие никакого отношения к объединительной повестке дня".
НАТО стряхнули пыль с военных планов времен холодной войны. Готовятся к горячей конфронтации с сопоставимым - я использую натовский язык, - противником не только уже в Европе, но и Азии. Опять же за счет европейцев... Сегодня США сколачивают другие организации - AUKUS, QUAD лишь бы ослабить асеаноцентричные инклюзивные подходы к безопасности и не дать странам Юго-Восточной Азии определять свою судьбу. И все это делается ради одного - ради сдерживания Китая", - добавил Грушко.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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