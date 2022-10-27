https://ria.ru/20221027/balans-1827214584.html

ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, заявили в МИД России

ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, заявили в МИД России - РИА Новости, 27.10.2022

ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, заявили в МИД России

ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:20

2022-10-27T15:20

2022-10-27T15:20

александр грушко

россия

европа

азия

нато

совет европы

обсе

в мире

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.Одновременно с этим, по его словам, "лихорадочно либо реанимируются, либо создаются новые клубы по интересам, не имеющие никакого отношения к объединительной повестке дня"."В НАТО стряхнули пыль с военных планов времен холодной войны. Готовятся к горячей конфронтации с сопоставимым - я использую натовский язык, - противником не только уже в Европе, но и Азии. Опять же за счет европейцев... Сегодня США сколачивают другие организации - AUKUS, QUAD лишь бы ослабить асеаноцентричные инклюзивные подходы к безопасности и не дать странам Юго-Восточной Азии определять свою судьбу. И все это делается ради одного - ради сдерживания Китая", - добавил Грушко.

https://ria.ru/20221011/obse-1823189522.html

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александр грушко, россия, европа, азия, нато, совет европы, обсе, в мире