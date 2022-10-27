https://ria.ru/20221027/aziya-1827093513.html

Россия не может игнорировать активность Запада в Азии, заявили в МИД

Россия не может игнорировать активность Запада в Азии, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022

Россия не может игнорировать активность Запада в Азии, заявили в МИД

Россия не может остаться в стороне, учитывая попытки Запада вмешаться в судьбу стран Центральной Азии, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:27

2022-10-27T09:27

2022-10-27T10:10

в мире

россия

центральная азия

афганистан

оон

талибан

олег сыромолотов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не может остаться в стороне, учитывая попытки Запада вмешаться в судьбу стран Центральной Азии, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."В этой связи американцами активно разыгрывается не только "антитеррористическая", но и "гуманитарная" карта. Стремясь использовать ухудшающееся гумположение для усиления ультимативного давления на талибов, США продолжают незаконно удерживать зарубежные активы страны, несмотря на призывы гуманитарных агентств ООН, правозащитных организаций и самих афганцев", - напомнил он."Учитывая продолжающиеся попытки Запада активно вмешиваться в судьбу всего региона, Россия не может оставаться в стороне", - сказал замглавы МИД РФ."Мы будем содействовать Кабулу в стабилизации ситуации в стране и обеспечении интересов безопасности, в том числе с учетом того, что афганский фактор остается серьезным потенциальным источником терактивности в Центральной Азии", - заключил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20221026/sng-1826930724.html

россия

центральная азия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, центральная азия, афганистан, оон, талибан, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)