https://ria.ru/20221027/aziya-1827093513.html
Россия не может игнорировать активность Запада в Азии, заявили в МИД
Россия не может игнорировать активность Запада в Азии, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022
Россия не может игнорировать активность Запада в Азии, заявили в МИД
Россия не может остаться в стороне, учитывая попытки Запада вмешаться в судьбу стран Центральной Азии, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:27
2022-10-27T09:27
2022-10-27T10:10
в мире
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центральная азия
афганистан
оон
талибан
олег сыромолотов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не может остаться в стороне, учитывая попытки Запада вмешаться в судьбу стран Центральной Азии, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."В этой связи американцами активно разыгрывается не только "антитеррористическая", но и "гуманитарная" карта. Стремясь использовать ухудшающееся гумположение для усиления ультимативного давления на талибов, США продолжают незаконно удерживать зарубежные активы страны, несмотря на призывы гуманитарных агентств ООН, правозащитных организаций и самих афганцев", - напомнил он."Учитывая продолжающиеся попытки Запада активно вмешиваться в судьбу всего региона, Россия не может оставаться в стороне", - сказал замглавы МИД РФ."Мы будем содействовать Кабулу в стабилизации ситуации в стране и обеспечении интересов безопасности, в том числе с учетом того, что афганский фактор остается серьезным потенциальным источником терактивности в Центральной Азии", - заключил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, центральная азия, афганистан, оон, талибан, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Центральная Азия, Афганистан, ООН, Талибан, Олег Сыромолотов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:27 27.10.2022 (обновлено: 10:10 27.10.2022)
Россия не может игнорировать активность Запада в Азии, заявили в МИД
МИД: Россия не может быть безучастной, видя вмешательство Запада в страны Центральной Азии