https://ria.ru/20221027/altay-1827096460.html
Житель Алтая предстанет перед судом за нападение на туриста
Житель Алтая предстанет перед судом за нападение на туриста - РИА Новости, 27.10.2022
Житель Алтая предстанет перед судом за нападение на туриста
Житель Республики Алтай предстанет перед судом за то, что напал на туриста и лишил его зрения, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:06
2022-10-27T11:06
2022-10-27T11:06
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БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Житель Республики Алтай предстанет перед судом за то, что напал на туриста и лишил его зрения, сообщает пресс-служба регионального МВД."Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности", — говорится в сообщении.Мужчина возле одного из магазинов Турочакского района познакомился с туристом. Сельчанин решил помочь путешественнику добраться до турбазы, где тот остановился. По пути новые знакомые выпивали."По дороге между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый повалил мужчину на землю и пальцем руки, применяя физическую силу, надавил на левый глаз", — уточняет пресс-служба. Гость убежал на базу и лег спать. Проснувшись на утро, мужчина почувствовал себя плохо и обратился в больницу."По результатам врачебного заключения было установлено, что он получил телесное повреждение левого глаза, повлекшее полную потерю зрения. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в суд", — резюмируют в ведомстве.
https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, республика алтай, туристы, турочакский район
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Республика Алтай, туристы, Турочакский район
Житель Алтая предстанет перед судом за нападение на туриста
Житель Алтая предстанет перед судом за то, что напал на туриста и лишил его зрения
БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Житель Республики Алтай предстанет перед судом за то, что напал на туриста и лишил его зрения, сообщает пресс-служба регионального МВД.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ
— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности", — говорится в сообщении.
Мужчина возле одного из магазинов Турочакского района
познакомился с туристом. Сельчанин решил помочь путешественнику добраться до турбазы, где тот остановился. По пути новые знакомые выпивали.
"По дороге между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый повалил мужчину на землю и пальцем руки, применяя физическую силу, надавил на левый глаз", — уточняет пресс-служба. Гость убежал на базу и лег спать. Проснувшись на утро, мужчина почувствовал себя плохо и обратился в больницу.
"По результатам врачебного заключения было установлено, что он получил телесное повреждение левого глаза, повлекшее полную потерю зрения. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в суд", — резюмируют в ведомстве.