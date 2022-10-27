https://ria.ru/20221027/altay-1827096460.html

Житель Алтая предстанет перед судом за нападение на туриста

Житель Алтая предстанет перед судом за нападение на туриста - РИА Новости, 27.10.2022

Житель Алтая предстанет перед судом за нападение на туриста

Житель Республики Алтай предстанет перед судом за то, что напал на туриста и лишил его зрения, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:06

2022-10-27T11:06

2022-10-27T11:06

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БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Житель Республики Алтай предстанет перед судом за то, что напал на туриста и лишил его зрения, сообщает пресс-служба регионального МВД."Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности", — говорится в сообщении.Мужчина возле одного из магазинов Турочакского района познакомился с туристом. Сельчанин решил помочь путешественнику добраться до турбазы, где тот остановился. По пути новые знакомые выпивали."По дороге между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый повалил мужчину на землю и пальцем руки, применяя физическую силу, надавил на левый глаз", — уточняет пресс-служба. Гость убежал на базу и лег спать. Проснувшись на утро, мужчина почувствовал себя плохо и обратился в больницу."По результатам врачебного заключения было установлено, что он получил телесное повреждение левого глаза, повлекшее полную потерю зрения. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в суд", — резюмируют в ведомстве.

https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, республика алтай, туристы, турочакский район