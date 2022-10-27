https://ria.ru/20221027/afganistan-1827088878.html
В МИД России оценили ситуацию с террористами в Афганистане
В МИД России оценили ситуацию с террористами в Афганистане - РИА Новости, 27.10.2022
В МИД России оценили ситуацию с террористами в Афганистане
В Афганистане действует более 20 террористических группировок численностью около 10 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:15
2022-10-27T09:15
2022-10-27T10:11
в мире
афганистан
олег сыромолотов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Афганистане действует более 20 террористических группировок численностью около 10 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Мы оцениваем ситуацию с ростом потенциала террористического подполья в Афганистане как очень серьезную. В стране активно действуют более 20 террористических группировок совокупной численностью около 10 тысяч человек", - рассказал он.По словам Сыромолотова, "их финансовая подпитка из-за рубежа и приток иностранных террористов-боевиков продолжаются".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Афганистан, Олег Сыромолотов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:15 27.10.2022 (обновлено: 10:11 27.10.2022)
В МИД России оценили ситуацию с террористами в Афганистане
Замглавы МИД Сыромолотов: в Афганистане действуют более 20 террористических группировок