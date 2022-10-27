Рейтинг@Mail.ru
В МИД России оценили ситуацию с террористами в Афганистане - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/afganistan-1827088878.html
В МИД России оценили ситуацию с террористами в Афганистане
В МИД России оценили ситуацию с террористами в Афганистане - РИА Новости, 27.10.2022
В МИД России оценили ситуацию с террористами в Афганистане
В Афганистане действует более 20 террористических группировок численностью около 10 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:15
2022-10-27T10:11
в мире
афганистан
олег сыромолотов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Афганистане действует более 20 террористических группировок численностью около 10 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Мы оцениваем ситуацию с ростом потенциала террористического подполья в Афганистане как очень серьезную. В стране активно действуют более 20 террористических группировок совокупной численностью около 10 тысяч человек", - рассказал он.По словам Сыромолотова, "их финансовая подпитка из-за рубежа и приток иностранных террористов-боевиков продолжаются".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Афганистан, Олег Сыромолотов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:15 27.10.2022 (обновлено: 10:11 27.10.2022)
 
В МИД России оценили ситуацию с террористами в Афганистане

Замглавы МИД Сыромолотов: в Афганистане действуют более 20 террористических группировок

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Афганистане действует более 20 террористических группировок численностью около 10 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Мы оцениваем ситуацию с ростом потенциала террористического подполья в Афганистане как очень серьезную. В стране активно действуют более 20 террористических группировок совокупной численностью около 10 тысяч человек", - рассказал он.
По словам Сыромолотова, "их финансовая подпитка из-за рубежа и приток иностранных террористов-боевиков продолжаются".
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 04:49
В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана
 
В миреАфганистанОлег СыромолотовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала