https://ria.ru/20221027/afganistan-1827088878.html

В МИД России оценили ситуацию с террористами в Афганистане

В МИД России оценили ситуацию с террористами в Афганистане - РИА Новости, 27.10.2022

В МИД России оценили ситуацию с террористами в Афганистане

В Афганистане действует более 20 террористических группировок численностью около 10 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:15

2022-10-27T09:15

2022-10-27T10:11

в мире

афганистан

олег сыромолотов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Афганистане действует более 20 террористических группировок численностью около 10 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Мы оцениваем ситуацию с ростом потенциала террористического подполья в Афганистане как очень серьезную. В стране активно действуют более 20 террористических группировок совокупной численностью около 10 тысяч человек", - рассказал он.По словам Сыромолотова, "их финансовая подпитка из-за рубежа и приток иностранных террористов-боевиков продолжаются".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html

афганистан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)