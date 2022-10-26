В Ленинградском зоопарке появился бурый лисенок по имени Персей
Ленинградский зоопарк рассказал о появлении нового питомца — бурого лисенка Персея
Бурый лисенок Персей родился в Ленинградском зоопарке
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Ленинградский зоопарк рассказал о появлении нового питомца - бурого лисенка Персея.
"В нашем зоопарке теперь живет не только огненная лисица Джинджер, но и бурый лисенок Персей… Наш новый питомец имеет пятнистый бурый окрас, серую мордочку и бело-серый кончик на роскошном пышном хвосте", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
Лисенок Персей родился 6 апреля в зоопарке "Зооград" Псковской области, недавно его привезли в Ленинградский зоопарк.
Специалисты отмечают, что по повадкам лисы разных мастей не отличаются друг от друга.
"Только посмотрите, какой неугомонный зверек! Персей обожает играть с ветками, палками, грызть игрушки и мячи, как и все псовые. Он быстро обучается новому, очень активен и любознателен", - отметили в зоопарке.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.