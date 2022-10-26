https://ria.ru/20221026/zoopark-1827046058.html

В Ленинградском зоопарке появился бурый лисенок по имени Персей

В Ленинградском зоопарке появился бурый лисенок по имени Персей - РИА Новости, 26.10.2022

В Ленинградском зоопарке появился бурый лисенок по имени Персей

Ленинградский зоопарк рассказал о появлении нового питомца - бурого лисенка Персея. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T20:57

2022-10-26T20:57

2022-10-26T20:57

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Ленинградский зоопарк рассказал о появлении нового питомца - бурого лисенка Персея."В нашем зоопарке теперь живет не только огненная лисица Джинджер, но и бурый лисенок Персей… Наш новый питомец имеет пятнистый бурый окрас, серую мордочку и бело-серый кончик на роскошном пышном хвосте", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.Лисенок Персей родился 6 апреля в зоопарке "Зооград" Псковской области, недавно его привезли в Ленинградский зоопарк.Специалисты отмечают, что по повадкам лисы разных мастей не отличаются друг от друга.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20221025/muntzhaki-1826713308.html

псковская область

санкт-петербург

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Евгения Нефедова

софия (королева испании), псковская область, санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк