Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградском зоопарке появился бурый лисенок по имени Персей - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20221026/zoopark-1827046058.html
В Ленинградском зоопарке появился бурый лисенок по имени Персей
В Ленинградском зоопарке появился бурый лисенок по имени Персей - РИА Новости, 26.10.2022
В Ленинградском зоопарке появился бурый лисенок по имени Персей
Ленинградский зоопарк рассказал о появлении нового питомца - бурого лисенка Персея. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T20:57
2022-10-26T20:57
хорошие новости
софия (королева испании)
псковская область
санкт-петербург
россия
ленинградский зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827045806_1:0:2522:1418_1920x0_80_0_0_7fdaf8dc6fb76d61a560c625228b9c67.png
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Ленинградский зоопарк рассказал о появлении нового питомца - бурого лисенка Персея."В нашем зоопарке теперь живет не только огненная лисица Джинджер, но и бурый лисенок Персей… Наш новый питомец имеет пятнистый бурый окрас, серую мордочку и бело-серый кончик на роскошном пышном хвосте", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.Лисенок Персей родился 6 апреля в зоопарке "Зооград" Псковской области, недавно его привезли в Ленинградский зоопарк.Специалисты отмечают, что по повадкам лисы разных мастей не отличаются друг от друга.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20221025/muntzhaki-1826713308.html
псковская область
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827045806_361:0:2252:1418_1920x0_80_0_0_6c15ebcba41a3ae34ffea78abfed3053.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
софия (королева испании), псковская область, санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, София (королева Испании), Псковская область, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградский зоопарк
20:57 26.10.2022
 
В Ленинградском зоопарке появился бурый лисенок по имени Персей

Ленинградский зоопарк рассказал о появлении нового питомца — бурого лисенка Персея

© Фото : Ленинградский зоопарк/TelegramБурый лисенок Персей родился в Ленинградском зоопарке
Бурый лисенок Персей родился в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Ленинградский зоопарк/Telegram
Бурый лисенок Персей родился в Ленинградском зоопарке
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Ленинградский зоопарк рассказал о появлении нового питомца - бурого лисенка Персея.
"В нашем зоопарке теперь живет не только огненная лисица Джинджер, но и бурый лисенок Персей… Наш новый питомец имеет пятнистый бурый окрас, серую мордочку и бело-серый кончик на роскошном пышном хвосте", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
Лисенок Персей родился 6 апреля в зоопарке "Зооград" Псковской области, недавно его привезли в Ленинградский зоопарк.
Специалисты отмечают, что по повадкам лисы разных мастей не отличаются друг от друга.
"Только посмотрите, какой неугомонный зверек! Персей обожает играть с ветками, палками, грызть игрушки и мячи, как и все псовые. Он быстро обучается новому, очень активен и любознателен", - отметили в зоопарке.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
Детеныш мунтжаков, родившийся в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 17:30Хорошие новости
В Ленинградском зоопарке родился детеныш саблезубого оленя
 
Хорошие новостиСофия (королева Испании)Псковская областьСанкт-ПетербургРоссияЛенинградский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала