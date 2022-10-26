https://ria.ru/20221026/zima-1826791132.html

Климатолог назвал возможные сценарии предстоящей зимы

Климатолог назвал возможные сценарии предстоящей зимы - РИА Новости, 26.10.2022

Климатолог назвал возможные сценарии предстоящей зимы

Какие климатические тенденции будут определять погоду предстоящей зимой, рассказал в интервью радио Sputnik климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T02:15

2022-10-26T02:15

2022-10-26T02:15

общество

россия

российская академия наук

северная атлантика

алексей карнаухов

зима (время года)

погода

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Какие климатические тенденции будут определять погоду предстоящей зимой, рассказал в интервью радио Sputnik климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.Температура воздуха этой зимой может подниматься до аномально высоких значений под влиянием тренда на глобальное потепление, отметил он.По его словам, примером необычного сценария, обусловленного глобальным потеплением, была бесснежная зима в Москве и Подмосковье два-три года назад.Другой климатический тренд, наоборот, может проявиться в рекордных морозах, продолжил эксперт.Процессы, происходящие в Северной Атлантике, могут приводить к очень резким отклонениям температуры воздуха от нормы, добавил он."Если Гольфстрим кардинальным образом изменит свое течение в Северной Атлантике, мы можем получить похолодание на 15-20 градусов в отдельных регионах", — уточнил Карнаухов.Тенденции, от которых будет зависеть погода этой зимой, могут дополнять друг друга, считает он."Эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга. Одна половина зимы может быть очень теплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало. Или может случиться, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, и мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление", — предупредил Карнаухов.

https://ria.ru/20221021/sneg-1825600669.html

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общество, россия, российская академия наук, северная атлантика, алексей карнаухов, зима (время года), погода