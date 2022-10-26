https://ria.ru/20221026/zima-1826791132.html
Климатолог назвал возможные сценарии предстоящей зимы
Климатолог назвал возможные сценарии предстоящей зимы - РИА Новости, 26.10.2022
Климатолог назвал возможные сценарии предстоящей зимы
Какие климатические тенденции будут определять погоду предстоящей зимой, рассказал в интервью радио Sputnik климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T02:15
2022-10-26T02:15
2022-10-26T02:15
общество
россия
российская академия наук
северная атлантика
алексей карнаухов
зима (время года)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766042648_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a3b257022ace80ff90ed3fbe7c84e89.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Какие климатические тенденции будут определять погоду предстоящей зимой, рассказал в интервью радио Sputnik климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.Температура воздуха этой зимой может подниматься до аномально высоких значений под влиянием тренда на глобальное потепление, отметил он.По его словам, примером необычного сценария, обусловленного глобальным потеплением, была бесснежная зима в Москве и Подмосковье два-три года назад.Другой климатический тренд, наоборот, может проявиться в рекордных морозах, продолжил эксперт.Процессы, происходящие в Северной Атлантике, могут приводить к очень резким отклонениям температуры воздуха от нормы, добавил он."Если Гольфстрим кардинальным образом изменит свое течение в Северной Атлантике, мы можем получить похолодание на 15-20 градусов в отдельных регионах", — уточнил Карнаухов.Тенденции, от которых будет зависеть погода этой зимой, могут дополнять друг друга, считает он."Эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга. Одна половина зимы может быть очень теплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало. Или может случиться, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, и мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление", — предупредил Карнаухов.
https://ria.ru/20221021/sneg-1825600669.html
https://ria.ru/20221013/osen-1823551651.html
россия
северная атлантика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766042648_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_1f49d1a367dde4164f89b9dee4ee5157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, российская академия наук, северная атлантика, алексей карнаухов, зима (время года), погода
Общество, Россия, Российская академия наук, Северная Атлантика, Алексей Карнаухов, Зима (время года), Погода
Климатолог назвал возможные сценарии предстоящей зимы
Климатолог Карнаухов заявил о возможности аномально высоких температур этой зимой
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Какие климатические тенденции будут определять погоду предстоящей зимой, рассказал
в интервью радио Sputnik климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.
Температура воздуха этой зимой может подниматься до аномально высоких значений под влиянием тренда на глобальное потепление, отметил он.
"Если говорить про Московский регион, у нас в последние годы так называемые сопливые зимы — постоянные оттепели, слякоть. Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом", — констатировал Карнаухов.
По его словам, примером необычного сценария, обусловленного глобальным потеплением, была бесснежная зима в Москве
и Подмосковье
два-три года назад.
Другой климатический тренд, наоборот, может проявиться в рекордных морозах, продолжил эксперт.
"Этот климатический тренд связан с тем, что ослабевает сложная система течений в Северной Атлантике, как океанических, так и воздушных, частью которой является Гольфстрим. Эта система течений создает в Европе благоприятный климат. Но в последнее время она ослабевает, и это приводит к тому, что иногда мы сталкиваемся с тревожными холодными аномалиями", — пояснил Карнаухов.
Процессы, происходящие в Северной Атлантике, могут приводить к очень резким отклонениям температуры воздуха от нормы, добавил он.
"Если Гольфстрим кардинальным образом изменит свое течение в Северной Атлантике, мы можем получить похолодание на 15-20 градусов в отдельных регионах", — уточнил Карнаухов.
Тенденции, от которых будет зависеть погода этой зимой, могут дополнять друг друга, считает он.
"Эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга. Одна половина зимы может быть очень теплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало. Или может случиться, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, и мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление", — предупредил Карнаухов.