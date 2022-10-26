16:57 26.10.2022 (обновлено: 17:08 26.10.2022)
Генсек МАГАТЭ обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Генсек МАГАТЭ Гросси обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в четверг посетит штаб-квартиру ООН, где намерен обсудить вопрос о создании безопасной зоны вокруг находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС.
"Завтра я покину вас всего на несколько часов, прежде чем вернусь обратно, чтобы отправиться в Совет Безопасности ООН и вновь провести обсуждения в целях скорого установления безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС", - сказал Гросси, выступая на международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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