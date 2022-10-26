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Генсек МАГАТЭ обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/zaes-1826984918.html
Генсек МАГАТЭ обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Генсек МАГАТЭ обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 26.10.2022
Генсек МАГАТЭ обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в четверг посетит штаб-квартиру ООН, где намерен обсудить... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:57
2022-10-26T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
совет безопасности оон
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
россия
энергодар
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в четверг посетит штаб-квартиру ООН, где намерен обсудить вопрос о создании безопасной зоны вокруг находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС."Завтра я покину вас всего на несколько часов, прежде чем вернусь обратно, чтобы отправиться в Совет Безопасности ООН и вновь провести обсуждения в целях скорого установления безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС", - сказал Гросси, выступая на международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, совет безопасности оон, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, россия, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Совет Безопасности ООН, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:57 26.10.2022 (обновлено: 17:08 26.10.2022)
 
Генсек МАГАТЭ обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Генсек МАГАТЭ Гросси обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в четверг посетит штаб-квартиру ООН, где намерен обсудить вопрос о создании безопасной зоны вокруг находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС.
"Завтра я покину вас всего на несколько часов, прежде чем вернусь обратно, чтобы отправиться в Совет Безопасности ООН и вновь провести обсуждения в целях скорого установления безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС", - сказал Гросси, выступая на международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 08:00
Запад благословил Киев на ядерную провокацию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСовет Безопасности ООНЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиРоссияЭнергодарЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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