https://ria.ru/20221026/zaes-1826984918.html

Генсек МАГАТЭ обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Генсек МАГАТЭ обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 26.10.2022

Генсек МАГАТЭ обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в четверг посетит штаб-квартиру ООН, где намерен обсудить... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:57

2022-10-26T16:57

2022-10-26T17:08

специальная военная операция на украине

в мире

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магатэ

рафаэль гросси

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энергодар

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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в четверг посетит штаб-квартиру ООН, где намерен обсудить вопрос о создании безопасной зоны вокруг находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС."Завтра я покину вас всего на несколько часов, прежде чем вернусь обратно, чтобы отправиться в Совет Безопасности ООН и вновь провести обсуждения в целях скорого установления безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС", - сказал Гросси, выступая на международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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