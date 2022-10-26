https://ria.ru/20221026/volggtu-1826714407.html
Российские ученые разработали экологичные нефтесорбенты
Российские ученые разработали экологичные нефтесорбенты - РИА Новости, 26.10.2022
Российские ученые разработали экологичные нефтесорбенты
Ученые из ВолгГТУ разработали модицифицированные аэрогели из хитозана, которые обладают избирательными нефтепоглощающими свойствами. Созданные гели могут быть... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:00
2022-10-26T07:00
2022-10-26T08:52
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ученые из ВолгГТУ разработали модицифицированные аэрогели из хитозана, которые обладают избирательными нефтепоглощающими свойствами. Созданные гели могут быть использованы как фильтры для разделения водонефтяных эмульсий. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers.Хитозан – природный полисахарид, который получают из хитина, содержащегося в панцирях ракообразных и насекомых. Это возобновляемый, биосовместимый и биоразлагаемый полимер. Он экологичен и имеет способность к пленко- и волокнообразованию.Такие свойства обуславливают привлекательность хитозана для получения на его основе аэрогелей – материалов, обладающих низкой плотностью, высокой пористостью и большой удельной поверхностью. Указанные характеристики обеспечивают предпосылки для применения данных материалов в качестве сорбентов различных загрязнений, например, масел, нефти и нефтепродуктов.Группа исследователей из Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) предложила поверхностную модификацию хитозановых аэрогелей привитыми полиметакрилатами для создания материалов с избирательной поглотительной способностью. Полученные хитозановые аэрогели обладают пористостью до 98,5 процентов. Они представляют собой материал, образуемый тонкими (до 1 мкм) пленками полимера, с системой открытых пор.В результате модификации материала система пор не нарушается, однако поверхность приобретает исключительные водоотталкивающие свойства. Немодифицированный аэрогель быстро впитывает воду, а после модификации вода не впитывается таким материалом в течение нескольких часов, объяснили ученые.По его словам, разработанные модифицированные аэрогели по сорбционной емкости к нефтепродуктам превосходят известные аналоги на основе синтетических полимеров, неорганических сорбентов или отходов сельскохозяйственного производства.Модифицированные хитозановые аэрогели сохраняют способность к биоразложению и не требуют дополнительных затрат на утилизацию после использования. Они могут быть использованы в качестве эффективных и экологичных масло- и нефтесорбентов, а также фильтров для разделения водонефтяных эмульсий.Разработанный способ модификации хитозанового аэрогеля и сорбционный материал запатентованы.Направление, в рамках которого проводится исследование, входит в стратегический проект ВолгГТУ в рамках программы "Приоритет-2030". В программе развития вуза заложены четыре стратегических проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".
https://ria.ru/20211220/kuzgtu-1764297196.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, волгоградский государственный технический университет (волггту), россия, открытия - риа наука, волгоград
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Россия, Открытия - РИА Наука, Волгоград
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Ученые из ВолгГТУ
разработали модицифицированные аэрогели из хитозана, которые обладают избирательными нефтепоглощающими свойствами. Созданные гели могут быть использованы как фильтры для разделения водонефтяных эмульсий. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers
.
Хитозан – природный полисахарид, который получают из хитина, содержащегося в панцирях ракообразных и насекомых. Это возобновляемый, биосовместимый и биоразлагаемый полимер. Он экологичен и имеет способность к пленко- и волокнообразованию.
Такие свойства обуславливают привлекательность хитозана для получения на его основе аэрогелей – материалов, обладающих низкой плотностью, высокой пористостью и большой удельной поверхностью. Указанные характеристики обеспечивают предпосылки для применения данных материалов в качестве сорбентов различных загрязнений, например, масел, нефти и нефтепродуктов.
Группа исследователей из Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) предложила поверхностную модификацию хитозановых аэрогелей привитыми полиметакрилатами для создания материалов с избирательной поглотительной способностью. Полученные хитозановые аэрогели обладают пористостью до 98,5 процентов. Они представляют собой материал, образуемый тонкими (до 1 мкм) пленками полимера, с системой открытых пор.
В результате модификации материала система пор не нарушается, однако поверхность приобретает исключительные водоотталкивающие свойства. Немодифицированный аэрогель быстро впитывает воду, а после модификации вода не впитывается таким материалом в течение нескольких часов, объяснили ученые.
"Если немодифицированный хитозановый аэрогель способен поглощать до 56 и 36 граммов воды и нефти на 1 грамм полимера соответственно, то модифицированный аэрогель поглощает до 2 и 35 граммов воды и нефти. Материал приобретает избирательную способность к поглощению нефти и нефтепродуктов", – рассказал профессор кафедры технологии высокомолекулярных и волокнистых материалов ВолгГТУ Евгений Брюзгин.
По его словам, разработанные модифицированные аэрогели по сорбционной емкости к нефтепродуктам превосходят известные аналоги на основе синтетических полимеров, неорганических сорбентов или отходов сельскохозяйственного производства.
Модифицированные хитозановые аэрогели сохраняют способность к биоразложению и не требуют дополнительных затрат на утилизацию после использования. Они могут быть использованы в качестве эффективных и экологичных масло- и нефтесорбентов, а также фильтров для разделения водонефтяных эмульсий.
Разработанный способ модификации хитозанового аэрогеля и сорбционный материал запатентованы.
Направление, в рамках которого проводится исследование, входит в стратегический проект ВолгГТУ в рамках программы "Приоритет-2030". В программе развития вуза заложены четыре стратегических проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".