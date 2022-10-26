https://ria.ru/20221026/video-1826887707.html

Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube, заявил эксперт

Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube, заявил эксперт - РИА Новости, 26.10.2022

Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube, заявил эксперт

Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube - платформы, где "распространяется русофобия", считает член СПЧ, специалист в области информационных... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:03

2022-10-26T13:03

2022-10-26T13:03

общество

технологии

игорь ашманов

россия

youtube

rutube

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube - платформы, где "распространяется русофобия", считает член СПЧ, специалист в области информационных технологий и искусственного интеллекта Игорь Ашманов."Что с ним (с YouTube) решат делать, там отдельная тема. На мой взгляд, уже этой осенью наши два проекта – Rutube и VK Видео – уже вполне в состоянии забрать аудиторию (у YouTube)", - сказал Ашманов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.Эксперт отметил, что YouTube, "вроде бы, не такой токсичный", как запрещенные Роскомнадзором соцсети, но только если не подключать VPN."Надо понимать, что если на него (YouTube) зайти как раз через VPN, там будет абсолютная русофобия, то есть он у нас немножко приглаженный, когда заходишь из России", - уточнил Ашманов.

https://ria.ru/20221025/propaganda-1826768013.html

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общество, технологии, игорь ашманов, россия, youtube, rutube, совет федерации рф