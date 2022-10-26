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Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube, заявил эксперт - РИА Новости, 26.10.2022
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Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube, заявил эксперт
Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube, заявил эксперт - РИА Новости, 26.10.2022
Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube, заявил эксперт
Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube - платформы, где "распространяется русофобия", считает член СПЧ, специалист в области информационных... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:03
2022-10-26T13:03
общество
технологии
игорь ашманов
россия
youtube
rutube
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube - платформы, где "распространяется русофобия", считает член СПЧ, специалист в области информационных технологий и искусственного интеллекта Игорь Ашманов."Что с ним (с YouTube) решат делать, там отдельная тема. На мой взгляд, уже этой осенью наши два проекта – Rutube и VK Видео – уже вполне в состоянии забрать аудиторию (у YouTube)", - сказал Ашманов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.Эксперт отметил, что YouTube, "вроде бы, не такой токсичный", как запрещенные Роскомнадзором соцсети, но только если не подключать VPN."Надо понимать, что если на него (YouTube) зайти как раз через VPN, там будет абсолютная русофобия, то есть он у нас немножко приглаженный, когда заходишь из России", - уточнил Ашманов.
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общество, технологии, игорь ашманов, россия, youtube, rutube, совет федерации рф
Общество, Технологии, Игорь Ашманов, Россия, YouTube, Rutube, Совет Федерации РФ
13:03 26.10.2022
 
Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube, заявил эксперт

Член СПЧ и специалист Ашманов: Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube

© Фото : Unsplash/Hello I'm NikПриложение Youtube на экране смартфона
Приложение Youtube на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Unsplash/Hello I'm Nik
Приложение Youtube на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube - платформы, где "распространяется русофобия", считает член СПЧ, специалист в области информационных технологий и искусственного интеллекта Игорь Ашманов.
"Что с ним (с YouTube) решат делать, там отдельная тема. На мой взгляд, уже этой осенью наши два проекта – Rutube и VK Видео – уже вполне в состоянии забрать аудиторию (у YouTube)", - сказал Ашманов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Эксперт отметил, что YouTube, "вроде бы, не такой токсичный", как запрещенные Роскомнадзором соцсети, но только если не подключать VPN.
"Надо понимать, что если на него (YouTube) зайти как раз через VPN, там будет абсолютная русофобия, то есть он у нас немножко приглаженный, когда заходишь из России", - уточнил Ашманов.
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Киев хочет создать "информационный Рамштайн" для пропаганды на Россию
 
ОбществоТехнологииИгорь АшмановРоссияYouTubeRutubeСовет Федерации РФ
 
 
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