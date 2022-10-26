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В Мурманске открылся первый в российской Арктике Центр обработки данных - РИА Новости, 26.10.2022
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В Мурманске открылся первый в российской Арктике Центр обработки данных
В Мурманске открылся первый в российской Арктике Центр обработки данных - РИА Новости, 26.10.2022
В Мурманске открылся первый в российской Арктике Центр обработки данных
Самый северный в России коммерческий Центр обработки данных (ЦОД), который обеспечит качественное и безопасное хранение данных цифровых проектов, а также будет... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:32
2022-10-26T12:32
технологии
мурманская область
арктика
мурманск
ростелеком
россия
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МУРМАНСК, 26 окт - РИА Новости. Самый северный в России коммерческий Центр обработки данных (ЦОД), который обеспечит качественное и безопасное хранение данных цифровых проектов, а также будет способствовать обеспечению безопасности в городах региона, открылся в Мурманске в среду, передает корреспондент РИА Новости."Первый в Арктике северный ЦОД был построен в кратчайшие сроки… Первое, с чего мы начали – это все, что касается безопасности – видеонаблюдение и видеоаналитика, которые позволяют раскрывать реальные преступления на территории Мурманской области", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на открытии ЦОД.Правительство Мурманской области стало первым клиентом центра. В первую очередь он необходим для хранения данных, что позволяет повысить безопасность заполярных городов. По словам Чибиса, это уже позволяет раскрывать те преступления, которые прежде раскрывать не удавалось."Первый арктический коммерческий ЦОД запущен в городе Мурманске, это самый северный коммерческий центр обработки данных в нашей стране. Есть возможность очень быстро нарастить мощность этого ЦОД, в течение месяца в три-четыре раза… можно увеличить кратно этот ЦОД. Вопрос с оборудованием был решен, здесь процентов 80 – отечественное оборудование", - сообщил журналистам вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" "Ростелеком" Александр Логинов.Он отметил, что появление ЦОД повышает инвестиционную привлекательность региона, поскольку у бизнеса существует запрос на хранение данных.Соглашение о строительстве ЦОД в октябре 2021 года подписали Логинов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Центр обработки данных будет в первую очередь направлен на бизнес-сообщество, здесь планируется предоставить возможность размещать и государственные сервисы.Министр цифрового развития области Александра Никипелова рассказала о том, что камеры, с которых будет передаваться видео в ЦОД, уже установлены в школах и домофонах на дверях подъездов. "Они проводят аналитику лиц. Все распознавания хранятся в системе, за ними наблюдают правоохранители. До конца года около четырех тысяч устройств мониторинга будет на этой системе", - сказала Никипелова.Мурманская область за последние годы вышла в лидеры среди российских регионов по цифровизации, в регионе действует программа "Умный город" и в режиме онлайн можно отслеживать работу на стройках, работу общественного транспорта и коммунальных служб. Правительство Мурманской области стало якорным партнёром при создании ЦОД.
https://ria.ru/20221024/reyting-1826149618.html
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технологии, мурманская область, арктика, мурманск, ростелеком, россия
Технологии, Мурманская область, Арктика, Мурманск, Ростелеком, Россия
12:32 26.10.2022
 
В Мурманске открылся первый в российской Арктике Центр обработки данных

В Мурманске открылся самый северный и первый в российской Арктике Центр обработки данных

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСервер в машинном зале в региональном опорном ЦОД компании "Ростелеком" в Екатеринбурге
Сервер в машинном зале в региональном опорном ЦОД компании Ростелеком в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сервер в машинном зале в региональном опорном ЦОД компании "Ростелеком" в Екатеринбурге. Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 окт - РИА Новости. Самый северный в России коммерческий Центр обработки данных (ЦОД), который обеспечит качественное и безопасное хранение данных цифровых проектов, а также будет способствовать обеспечению безопасности в городах региона, открылся в Мурманске в среду, передает корреспондент РИА Новости.
"Первый в Арктике северный ЦОД был построен в кратчайшие сроки… Первое, с чего мы начали – это все, что касается безопасности – видеонаблюдение и видеоаналитика, которые позволяют раскрывать реальные преступления на территории Мурманской области", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на открытии ЦОД.
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Правительство Мурманской области стало первым клиентом центра. В первую очередь он необходим для хранения данных, что позволяет повысить безопасность заполярных городов. По словам Чибиса, это уже позволяет раскрывать те преступления, которые прежде раскрывать не удавалось.
"Первый арктический коммерческий ЦОД запущен в городе Мурманске, это самый северный коммерческий центр обработки данных в нашей стране. Есть возможность очень быстро нарастить мощность этого ЦОД, в течение месяца в три-четыре раза… можно увеличить кратно этот ЦОД. Вопрос с оборудованием был решен, здесь процентов 80 – отечественное оборудование", - сообщил журналистам вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" "Ростелеком" Александр Логинов.
Он отметил, что появление ЦОД повышает инвестиционную привлекательность региона, поскольку у бизнеса существует запрос на хранение данных.
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Соглашение о строительстве ЦОД в октябре 2021 года подписали Логинов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Центр обработки данных будет в первую очередь направлен на бизнес-сообщество, здесь планируется предоставить возможность размещать и государственные сервисы.
Министр цифрового развития области Александра Никипелова рассказала о том, что камеры, с которых будет передаваться видео в ЦОД, уже установлены в школах и домофонах на дверях подъездов. "Они проводят аналитику лиц. Все распознавания хранятся в системе, за ними наблюдают правоохранители. До конца года около четырех тысяч устройств мониторинга будет на этой системе", - сказала Никипелова.
Мурманская область за последние годы вышла в лидеры среди российских регионов по цифровизации, в регионе действует программа "Умный город" и в режиме онлайн можно отслеживать работу на стройках, работу общественного транспорта и коммунальных служб. Правительство Мурманской области стало якорным партнёром при создании ЦОД.
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ТехнологииМурманская областьАрктикаМурманскРостелекомРоссия
 
 
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