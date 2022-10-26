https://ria.ru/20221026/telegram-1826920805.html

Украина открыла около 200 лжерусских Telegram-каналов, заявил сенатор

Украина открыла около 200 лжерусских Telegram-каналов, заявил сенатор - РИА Новости, 26.10.2022

Украина открыла около 200 лжерусских Telegram-каналов, заявил сенатор

По данным Минсвязи, с начала спецоперации Украина открыла 200 "русских" Telegram-каналов для распространения своей информации для россиян, такие данные привел... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:18

2022-10-26T14:18

2022-10-26T14:56

специальная военная операция на украине

владимир джабаров

украина

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технологии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. По данным Минсвязи, с начала спецоперации Украина открыла 200 "русских" Telegram-каналов для распространения своей информации для россиян, такие данные привел член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров."По Telegram-каналам сегодня очень много говорят. Мне говорил специалист из Минсвязи - после начала СВО Украина открыла 200 Telegram-каналов, прикрываясь, что это русские каналы", - сказал политик.По его словам, сейчас многие хотят получать информацию из интернета, телевидение сейчас мало кто смотрит - все сидят, читают Telegram-каналы. "Любая информация - сразу паника начинается. С этим тоже надо разбираться", - сказал он.По словам члена комиссии Александра Башкина, идут "столкновения в умах, сердцах". Это воздействие на эмоции, психику, дееспособность, добавил он. "Горячие фазы продолжаются относительно недолго, но информационные войны десятилетиями идут", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20221025/sbu-1826596337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир джабаров, украина, совет федерации рф, россия, технологии, ситуация в днр и лнр