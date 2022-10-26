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Украина открыла около 200 лжерусских Telegram-каналов, заявил сенатор - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/telegram-1826920805.html
Украина открыла около 200 лжерусских Telegram-каналов, заявил сенатор
Украина открыла около 200 лжерусских Telegram-каналов, заявил сенатор - РИА Новости, 26.10.2022
Украина открыла около 200 лжерусских Telegram-каналов, заявил сенатор
По данным Минсвязи, с начала спецоперации Украина открыла 200 "русских" Telegram-каналов для распространения своей информации для россиян, такие данные привел... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:18
2022-10-26T14:56
специальная военная операция на украине
владимир джабаров
украина
совет федерации рф
россия
технологии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. По данным Минсвязи, с начала спецоперации Украина открыла 200 "русских" Telegram-каналов для распространения своей информации для россиян, такие данные привел член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров."По Telegram-каналам сегодня очень много говорят. Мне говорил специалист из Минсвязи - после начала СВО Украина открыла 200 Telegram-каналов, прикрываясь, что это русские каналы", - сказал политик.По его словам, сейчас многие хотят получать информацию из интернета, телевидение сейчас мало кто смотрит - все сидят, читают Telegram-каналы. "Любая информация - сразу паника начинается. С этим тоже надо разбираться", - сказал он.По словам члена комиссии Александра Башкина, идут "столкновения в умах, сердцах". Это воздействие на эмоции, психику, дееспособность, добавил он. "Горячие фазы продолжаются относительно недолго, но информационные войны десятилетиями идут", - сказал сенатор.
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владимир джабаров, украина, совет федерации рф, россия, технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Джабаров, Украина, Совет Федерации РФ, Россия, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:18 26.10.2022 (обновлено: 14:56 26.10.2022)
 
Украина открыла около 200 лжерусских Telegram-каналов, заявил сенатор

Сенатор Джабаров: Украина открыла около 200 "русских" Telegram-каналов для дезинформации

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. По данным Минсвязи, с начала спецоперации Украина открыла 200 "русских" Telegram-каналов для распространения своей информации для россиян, такие данные привел член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"По Telegram-каналам сегодня очень много говорят. Мне говорил специалист из Минсвязи - после начала СВО Украина открыла 200 Telegram-каналов, прикрываясь, что это русские каналы", - сказал политик.
По его словам, сейчас многие хотят получать информацию из интернета, телевидение сейчас мало кто смотрит - все сидят, читают Telegram-каналы. "Любая информация - сразу паника начинается. С этим тоже надо разбираться", - сказал он.
По словам члена комиссии Александра Башкина, идут "столкновения в умах, сердцах". Это воздействие на эмоции, психику, дееспособность, добавил он. "Горячие фазы продолжаются относительно недолго, но информационные войны десятилетиями идут", - сказал сенатор.
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