https://ria.ru/20221026/tayvan-1826871409.html

Никто не вправе быть судьей тайваньского вопроса, заявил посол КНР в России

Никто не вправе быть судьей тайваньского вопроса, заявил посол КНР в России - РИА Новости, 26.10.2022

Никто не вправе быть судьей тайваньского вопроса, заявил посол КНР в России

Китай будет твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность, ни одна страна не вправе выступать судьей по тайваньскому вопросу, заявил РИА... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:26

2022-10-26T12:26

2022-10-26T12:26

в мире

чжан ханьхуэй

си цзиньпин

нэнси пелоси

китай

тайвань

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Китай будет твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность, ни одна страна не вправе выступать судьей по тайваньскому вопросу, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй."Китай выступает категорически против сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", а также против внешнего вмешательства. Ни одна страна не вправе выступать судьей по тайваньскому вопросу. Китай и впредь будет твердо защищать свой государственный суверенитет и территориальную целостность", - сказал Чжан Ханьхуэй, комментируя итоги завершившегося в Пекине ХХ съезда Компартии Китая.По его словам, Китай ценит и благодарит Россию за то, что она всегда следовала принципу "одного Китая", а также выступала со справедливыми замечаниями относительно визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань."В мире есть только один Китай, а Тайвань - это неотделимая часть Китая. Председатель Си Цзиньпин в своем докладе на XX съезде отмечал, что тайваньский вопрос - это личное дело китайского народа, и решение этого вопроса за китайским народом", - подчеркнул он.Завершившийся в субботу ХХ съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи, а также состав Военного совета ЦК КПК - высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР. Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок и в третий раз утвержден на должность председателя Военного совета ЦК КПК.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221022/tayvan-1825860271.html

https://ria.ru/20221009/mask-1822630909.html

https://ria.ru/20221026/yaponiya-1826828008.html

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тайвань

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в мире, чжан ханьхуэй, си цзиньпин, нэнси пелоси, китай, тайвань, россия