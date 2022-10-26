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Никто не вправе быть судьей тайваньского вопроса, заявил посол КНР в России - РИА Новости, 26.10.2022
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Никто не вправе быть судьей тайваньского вопроса, заявил посол КНР в России
Никто не вправе быть судьей тайваньского вопроса, заявил посол КНР в России - РИА Новости, 26.10.2022
Никто не вправе быть судьей тайваньского вопроса, заявил посол КНР в России
Китай будет твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность, ни одна страна не вправе выступать судьей по тайваньскому вопросу, заявил РИА... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:26
2022-10-26T12:26
в мире
чжан ханьхуэй
си цзиньпин
нэнси пелоси
китай
тайвань
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Китай будет твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность, ни одна страна не вправе выступать судьей по тайваньскому вопросу, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй."Китай выступает категорически против сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", а также против внешнего вмешательства. Ни одна страна не вправе выступать судьей по тайваньскому вопросу. Китай и впредь будет твердо защищать свой государственный суверенитет и территориальную целостность", - сказал Чжан Ханьхуэй, комментируя итоги завершившегося в Пекине ХХ съезда Компартии Китая.По его словам, Китай ценит и благодарит Россию за то, что она всегда следовала принципу "одного Китая", а также выступала со справедливыми замечаниями относительно визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань."В мире есть только один Китай, а Тайвань - это неотделимая часть Китая. Председатель Си Цзиньпин в своем докладе на XX съезде отмечал, что тайваньский вопрос - это личное дело китайского народа, и решение этого вопроса за китайским народом", - подчеркнул он.Завершившийся в субботу ХХ съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи, а также состав Военного совета ЦК КПК - высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР. Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок и в третий раз утвержден на должность председателя Военного совета ЦК КПК.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221022/tayvan-1825860271.html
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в мире, чжан ханьхуэй, си цзиньпин, нэнси пелоси, китай, тайвань, россия
В мире, Чжан Ханьхуэй, Си Цзиньпин, Нэнси Пелоси, Китай, Тайвань, Россия
12:26 26.10.2022
 
Никто не вправе быть судьей тайваньского вопроса, заявил посол КНР в России

Посол Чжан Ханьхуэй: ни одна страна не вправе быть судьей по тайваньскому вопросу

© Фото : посольство КНР в РФПосол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : посольство КНР в РФ
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Китай будет твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность, ни одна страна не вправе выступать судьей по тайваньскому вопросу, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Китай выступает категорически против сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", а также против внешнего вмешательства. Ни одна страна не вправе выступать судьей по тайваньскому вопросу. Китай и впредь будет твердо защищать свой государственный суверенитет и территориальную целостность", - сказал Чжан Ханьхуэй, комментируя итоги завершившегося в Пекине ХХ съезда Компартии Китая.
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 09:55
Съезд КПК одобрил поправки о противодействии независимости Тайваня
По его словам, Китай ценит и благодарит Россию за то, что она всегда следовала принципу "одного Китая", а также выступала со справедливыми замечаниями относительно визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"В мире есть только один Китай, а Тайвань - это неотделимая часть Китая. Председатель Си Цзиньпин в своем докладе на XX съезде отмечал, что тайваньский вопрос - это личное дело китайского народа, и решение этого вопроса за китайским народом", - подчеркнул он.
Завершившийся в субботу ХХ съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи, а также состав Военного совета ЦК КПК - высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР. Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок и в третий раз утвержден на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 17:48
Посол КНР в США поблагодарил Илона Маска за его позицию по Тайваню
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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