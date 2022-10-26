Никто не вправе быть судьей тайваньского вопроса, заявил посол КНР в России
Посол Чжан Ханьхуэй: ни одна страна не вправе быть судьей по тайваньскому вопросу
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Китай будет твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность, ни одна страна не вправе выступать судьей по тайваньскому вопросу, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Китай выступает категорически против сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", а также против внешнего вмешательства. Ни одна страна не вправе выступать судьей по тайваньскому вопросу. Китай и впредь будет твердо защищать свой государственный суверенитет и территориальную целостность", - сказал Чжан Ханьхуэй, комментируя итоги завершившегося в Пекине ХХ съезда Компартии Китая.
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По его словам, Китай ценит и благодарит Россию за то, что она всегда следовала принципу "одного Китая", а также выступала со справедливыми замечаниями относительно визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"В мире есть только один Китай, а Тайвань - это неотделимая часть Китая. Председатель Си Цзиньпин в своем докладе на XX съезде отмечал, что тайваньский вопрос - это личное дело китайского народа, и решение этого вопроса за китайским народом", - подчеркнул он.
Завершившийся в субботу ХХ съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи, а также состав Военного совета ЦК КПК - высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР. Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок и в третий раз утвержден на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.