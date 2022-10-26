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Очевидец раскрыл реакцию украинского надзирателя на взрыв на Крымском мосту

Очевидец раскрыл реакцию украинского надзирателя на взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 26.10.2022

Очевидец раскрыл реакцию украинского надзирателя на взрыв на Крымском мосту

Украинский надзиратель в месте содержания военнопленных был в восторге от теракта на Крымском мосту и не сомневался, что его устроил Киев, рассказал РИА Новости РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T05:43

2022-10-26T05:43

2022-10-26T09:32

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ДОНЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Украинский надзиратель в месте содержания военнопленных был в восторге от теракта на Крымском мосту и не сомневался, что его устроил Киев, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин."У него аж руки тряслись, он когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлеб рассказывает", - сообщил Шалыгин.По его словам, старший надзиратель зашел в камеру и стал показывать видео заключенным. У надзирателя не было сомнений, что теракт был организован Украиной, подчеркнул Шалыгин. В тот момент украинский служащий считал, что это был не взрыв, а удар ракетой, добавил собеседник агентства.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Через два дня после взрыва ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре.Как заявлял президент РФ Владимир Путин, терактом на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

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"Восторг дикий" – бывший пленный из ДНР о реакции надзирателя ВСУ на подрыв Крымского моста "Восторг дикий" – бывший пленный из ДНР о реакции надзирателя ВСУ на подрыв Крымского моста 2022-10-26T05:43 true PT0M53S

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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина