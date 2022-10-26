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Очевидец раскрыл реакцию украинского надзирателя на взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 26.10.2022
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Очевидец раскрыл реакцию украинского надзирателя на взрыв на Крымском мосту
Очевидец раскрыл реакцию украинского надзирателя на взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 26.10.2022
Очевидец раскрыл реакцию украинского надзирателя на взрыв на Крымском мосту
Украинский надзиратель в месте содержания военнопленных был в восторге от теракта на Крымском мосту и не сомневался, что его устроил Киев, рассказал РИА Новости РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T05:43
2022-10-26T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
украина
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ДОНЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Украинский надзиратель в месте содержания военнопленных был в восторге от теракта на Крымском мосту и не сомневался, что его устроил Киев, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин."У него аж руки тряслись, он когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлеб рассказывает", - сообщил Шалыгин.По его словам, старший надзиратель зашел в камеру и стал показывать видео заключенным. У надзирателя не было сомнений, что теракт был организован Украиной, подчеркнул Шалыгин. В тот момент украинский служащий считал, что это был не взрыв, а удар ракетой, добавил собеседник агентства.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Через два дня после взрыва ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре.Как заявлял президент РФ Владимир Путин, терактом на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
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"Восторг дикий" – бывший пленный из ДНР о реакции надзирателя ВСУ на подрыв Крымского моста
"Восторг дикий" – бывший пленный из ДНР о реакции надзирателя ВСУ на подрыв Крымского моста
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина
05:43 26.10.2022 (обновлено: 09:32 26.10.2022)
 
Очевидец раскрыл реакцию украинского надзирателя на взрыв на Крымском мосту

Освобожденный из плена Шалыгин заявил о восторге надзирателя от взрыва на Крымском мосту

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Украинский надзиратель в месте содержания военнопленных был в восторге от теракта на Крымском мосту и не сомневался, что его устроил Киев, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин.
"У него аж руки тряслись, он когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлеб рассказывает", - сообщил Шалыгин.
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По его словам, старший надзиратель зашел в камеру и стал показывать видео заключенным. У надзирателя не было сомнений, что теракт был организован Украиной, подчеркнул Шалыгин. В тот момент украинский служащий считал, что это был не взрыв, а удар ракетой, добавил собеседник агентства.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Через два дня после взрыва ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре.
Как заявлял президент РФ Владимир Путин, терактом на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2022

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости Крым / Перейти в медиабанк

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
 
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