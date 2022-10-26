https://ria.ru/20221026/suverenitet-1826869746.html

Для защиты "духовного" суверенитета нужно сделать больше, считает сенатор

Для защиты "духовного" суверенитета нужно сделать больше, считает сенатор - РИА Новости, 26.10.2022

Для защиты "духовного" суверенитета нужно сделать больше, считает сенатор

События последних месяцев свидетельствуют, что в сфере защиты "духовного" суверенитета - в образовании, культуре, защите информационного пространства - сделано... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:21

2022-10-26T12:21

2022-10-26T12:21

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. События последних месяцев свидетельствуют, что в сфере защиты "духовного" суверенитета - в образовании, культуре, защите информационного пространства - сделано не все, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."За минувшее пятилетие нами в соработничестве с коллегами из других государственных структур и представителями подлинно гражданского общества немало сделано для законодательного обеспечения отечественного суверенитета, в том числе в сферах образования, культуры, информационного пространства. Но события последних месяцев и их последствия свидетельствуют, что сделано ещё далеко не всё", - сказал политик на заседании комиссии в среду.Ранее Климов отметил, что цель обсуждения - попытаться сформулировать "конкретные рекомендации" для органов госвласти, всего российского общества, которые не позволили бы недругам России и глобального Русского мира уничтожить наши духовные устои, обесчеловечить граждан России, лишить нас нашей Родины."Наша сенаторская комиссия не впервые занимается тематикой, которую можно было бы условно назвать обеспечением духовной составляющей отечественного суверенитета. Возможно, кому-то до сих пор кажется, что сегодня, после начала специальной военной операции на территории бывшей УССР и особенно после проведения в этой связи частичной мобилизации, введения военного положения в четырёх новых субъектах РФ вопросы противостояния антироссийским проявлениям со стороны недружественных нам иноземных сил в информационной, культурной, образовательной сферах не столь актуальны, как, например, события на театре военных действий или противодействие незаконным, русофобским финансово-экономическим и торговым санкциям провашингтонского Запада", - сказал парламентарий. Однако, по мнению членов комиссии Совета Федерации, это далеко не так, отметил Климов.Он также привел высказывания заместителя секретаря Совета Безопасности России Олега Храмова. В публикации Храмова прямо говорится о том, что западные идеологи "планомерно продвигают совокупность мер, направленных на разложение основ российского общества изнутри, а значит, на уничтожение наших духовных устоев и моральных принципов, на обесчеловечивание граждан России. Это угроза, которой необходимо организованно противостоять в Российской Федерации".

https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, андрей климов, олег храмов, совет федерации рф, совет безопасности рф