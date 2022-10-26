Рейтинг@Mail.ru
FT предсказала судьбу Сунака на посту премьера Британии - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/sunak-1826955813.html
FT предсказала судьбу Сунака на посту премьера Британии
FT предсказала судьбу Сунака на посту премьера Британии - РИА Новости, 26.10.2022
FT предсказала судьбу Сунака на посту премьера Британии
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак не добьется лучших результатов по сравнению с предшественницей Лиз Трасс, предположил обозреватель британской... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:46
2022-10-26T16:16
в мире
лиз трасс
риши сунак
борис джонсон
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328128_0:82:3069:1808_1920x0_80_0_0_25343aa0a871b4ffddcb65589d351602.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак не добьется лучших результатов по сравнению с предшественницей Лиз Трасс, предположил обозреватель британской газеты Financial Times Джанан Ганеш."Премьерство Сунака будет менее скандальным, но никак не лучше периода под руководством Трасс. Его компетентность переоценена, однако его прямота может отсрочить разрозненность британской демократии", — заявил автор.По его словам, Сунак понимал всю глупость необоснованного снижения налогов во время бюджетного и фискального дефицитов. Но это не делает его достаточно мудрым для того, чтобы быть компетентным премьером."Это все еще человек, призывавший людей обедать вне дома во время пандемии, хоть тогда вакцины на горизонте и не предвиделось", — добавил он.Ганеш также отметил, что премьер-министр за свою пока еще короткую карьеру уже успел выдвинуть множество спорных суждений, в частности, в поддержку Brexit, который привел к упадку британской экономики. Обозреватель также задался вопросом, почему Сунак, позиционирующий себя как современный, стремящийся к прогрессу политик, поддержал выход из Евросоюза, который в Британии воспринимают как черту ветеранов-консерваторов."Это вызывает вопрос, какие еще эксцентричные выборы он может сделать в качестве главы государства", — написал автор.Однако Ганеш предположил, что у премьерства Сунака могут быть и свои достоинства."Если все, что он будет делать на протяжении пары лет, — это воздавать должное государственным органам и не нарушать закон (не говорю, что он в этом плане идеален), он станет передышкой для британской демократии", — заключил Ганеш.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке после того, как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221024/sunak-1826356173.html
https://ria.ru/20221026/pozor-1826805299.html
https://ria.ru/20221025/nadezhda-1826789521.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328128_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_4a51e7022d3555ba5a9e6ef639ba4489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Риши Сунак, Борис Джонсон, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
15:46 26.10.2022 (обновлено: 16:16 26.10.2022)
 
FT предсказала судьбу Сунака на посту премьера Британии

FT: Сунак на посту премьера Британии не окажется лучше предшественника

© AP Photo / Tolga AkmenРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Tolga Akmen
Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак не добьется лучших результатов по сравнению с предшественницей Лиз Трасс, предположил обозреватель британской газеты Financial Times Джанан Ганеш.
"Премьерство Сунака будет менее скандальным, но никак не лучше периода под руководством Трасс. Его компетентность переоценена, однако его прямота может отсрочить разрозненность британской демократии", — заявил автор.
По его словам, Сунак понимал всю глупость необоснованного снижения налогов во время бюджетного и фискального дефицитов. Но это не делает его достаточно мудрым для того, чтобы быть компетентным премьером.
"Это все еще человек, призывавший людей обедать вне дома во время пандемии, хоть тогда вакцины на горизонте и не предвиделось", — добавил он.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 18:13
"Теперь нам крышка": британцы прокомментировали назначение Сунака премьером
Ганеш также отметил, что премьер-министр за свою пока еще короткую карьеру уже успел выдвинуть множество спорных суждений, в частности, в поддержку Brexit, который привел к упадку британской экономики. Обозреватель также задался вопросом, почему Сунак, позиционирующий себя как современный, стремящийся к прогрессу политик, поддержал выход из Евросоюза, который в Британии воспринимают как черту ветеранов-консерваторов.
"Это вызывает вопрос, какие еще эксцентричные выборы он может сделать в качестве главы государства", — написал автор.
Однако Ганеш предположил, что у премьерства Сунака могут быть и свои достоинства.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 07:15
"Не спасет Британию": в США припомнили Сунаку мартовский позор
"Если все, что он будет делать на протяжении пары лет, — это воздавать должное государственным органам и не нарушать закон (не говорю, что он в этом плане идеален), он станет передышкой для британской демократии", — заключил Ганеш.
Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке после того, как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 23:53
Премьер Британии Сунак выразил надежду, что сможет встретиться с Зеленским
 
В миреЛиз ТрассРиши СунакБорис ДжонсонВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала