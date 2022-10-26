https://ria.ru/20221026/sunak-1826955813.html

FT предсказала судьбу Сунака на посту премьера Британии

FT предсказала судьбу Сунака на посту премьера Британии - РИА Новости, 26.10.2022

FT предсказала судьбу Сунака на посту премьера Британии

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак не добьется лучших результатов по сравнению с предшественницей Лиз Трасс, предположил обозреватель британской... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:46

2022-10-26T15:46

2022-10-26T16:16

в мире

лиз трасс

риши сунак

борис джонсон

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак не добьется лучших результатов по сравнению с предшественницей Лиз Трасс, предположил обозреватель британской газеты Financial Times Джанан Ганеш."Премьерство Сунака будет менее скандальным, но никак не лучше периода под руководством Трасс. Его компетентность переоценена, однако его прямота может отсрочить разрозненность британской демократии", — заявил автор.По его словам, Сунак понимал всю глупость необоснованного снижения налогов во время бюджетного и фискального дефицитов. Но это не делает его достаточно мудрым для того, чтобы быть компетентным премьером."Это все еще человек, призывавший людей обедать вне дома во время пандемии, хоть тогда вакцины на горизонте и не предвиделось", — добавил он.Ганеш также отметил, что премьер-министр за свою пока еще короткую карьеру уже успел выдвинуть множество спорных суждений, в частности, в поддержку Brexit, который привел к упадку британской экономики. Обозреватель также задался вопросом, почему Сунак, позиционирующий себя как современный, стремящийся к прогрессу политик, поддержал выход из Евросоюза, который в Британии воспринимают как черту ветеранов-консерваторов."Это вызывает вопрос, какие еще эксцентричные выборы он может сделать в качестве главы государства", — написал автор.Однако Ганеш предположил, что у премьерства Сунака могут быть и свои достоинства."Если все, что он будет делать на протяжении пары лет, — это воздавать должное государственным органам и не нарушать закон (не говорю, что он в этом плане идеален), он станет передышкой для британской демократии", — заключил Ганеш.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке после того, как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221024/sunak-1826356173.html

https://ria.ru/20221026/pozor-1826805299.html

https://ria.ru/20221025/nadezhda-1826789521.html

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в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии