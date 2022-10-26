https://ria.ru/20221026/sud-1827021827.html

Директора Собчак и экс-главреда Tatler доставили в суд

Директора Собчак и экс-главреда Tatler доставили в суд - РИА Новости, 26.10.2022

Директора Собчак и экс-главреда Tatler доставили в суд

Коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова и экс-главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина)... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:43

2022-10-26T18:43

2022-10-26T18:43

ксения собчак

происшествия

литва

турция

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова и экс-главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) доставили в Тверской суд Москвы, где им изберут меру пресечения по делу о вымогательстве имущества в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости.В среду в Тверском суде Москвы будут рассмотрены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря.Обоим предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере), санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.По информации источника РИА Новости, коммерческий директор Ксении Собчак проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу проходит и Ариан Романовский (по паспорту – Кузьмин).Согласно Уголовному кодексу, помимо лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, статья также предусматривает штраф до одного миллиона рублей.При этом сама Собчак, по информации источника РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет. RT со ссылкой на источник сообщал, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским - пока неясно."Oсторожно Media" – компания, объединяющая сеть каналов Собчак в Telegram, VK, YouTube, Twitter и TikTok.

https://ria.ru/20221026/sobchak-1827011309.html

https://ria.ru/20221026/navalnyy-1826978936.html

https://ria.ru/20221026/granitsa-1827015044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Коммерческого директора Собчак и экс-главреда Tatler доставили в суд Директору медиа-холдинга Ксении Собчак Кириллу Суханову, как и экс-главреду светского журнала Tatler Ариану Романовскому, грозит вплоть до 15 лет лишения свободы по общему делу об особо крупном вымогательстве, согласно положению статьи Уголовного кодекса России. 2022-10-26T18:43 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ксения собчак, происшествия, литва, турция, tiktok, youtube, белоруссия