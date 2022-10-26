https://ria.ru/20221026/sud-1827021827.html
Директора Собчак и экс-главреда Tatler доставили в суд
Директора Собчак и экс-главреда Tatler доставили в суд - РИА Новости, 26.10.2022
Директора Собчак и экс-главреда Tatler доставили в суд
Коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова и экс-главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина)... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:43
2022-10-26T18:43
2022-10-26T18:43
ксения собчак
происшествия
литва
турция
tiktok
youtube
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827019778_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ef93c05db89137e415e58c3cfa77780.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова и экс-главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) доставили в Тверской суд Москвы, где им изберут меру пресечения по делу о вымогательстве имущества в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости.В среду в Тверском суде Москвы будут рассмотрены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря.Обоим предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере), санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.По информации источника РИА Новости, коммерческий директор Ксении Собчак проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу проходит и Ариан Романовский (по паспорту – Кузьмин).Согласно Уголовному кодексу, помимо лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, статья также предусматривает штраф до одного миллиона рублей.При этом сама Собчак, по информации источника РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет. RT со ссылкой на источник сообщал, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским - пока неясно."Oсторожно Media" – компания, объединяющая сеть каналов Собчак в Telegram, VK, YouTube, Twitter и TikTok.
https://ria.ru/20221026/sobchak-1827011309.html
https://ria.ru/20221026/navalnyy-1826978936.html
https://ria.ru/20221026/granitsa-1827015044.html
литва
турция
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827019778_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd30fe0b9439181fc4d46e5ef4082f04.jpg
Коммерческого директора Собчак и экс-главреда Tatler доставили в суд
Директору медиа-холдинга Ксении Собчак Кириллу Суханову, как и экс-главреду светского журнала Tatler Ариану Романовскому, грозит вплоть до 15 лет лишения свободы по общему делу об особо крупном вымогательстве, согласно положению статьи Уголовного кодекса России.
2022-10-26T18:43
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения собчак, происшествия, литва, турция, tiktok, youtube, белоруссия
Ксения Собчак, Происшествия, Литва, Турция, TikTok, YouTube, Белоруссия
Директора Собчак и экс-главреда Tatler доставили в суд
Директора Собчак Суханова и экс-главреда Tatler Романовского доставили в Тверской суд