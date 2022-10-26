16:20 26.10.2022 (обновлено: 16:36 26.10.2022)
В США рассказали о главном заблуждении Вашингтона относительно Путина
Spectator: Вашингтон должен начать разговаривать с Владимиром Путиным на регулярной основе
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники должны вести непрерывный диалог с Москвой, потому что это необходимо и разумно, написал в статье для The Spectator американский журналист Дэниел ДеПетрис.
"Для многих представителей вашингтонской элиты дипломатия с Владимиром Путиным — это в лучшем случае пустая трата времени. <…> Зачем, спрашивают законодатели на Капитолийском холме, США вообще рассматривать возможность сесть за стол переговоров с русскими", — говорится в материале.
По мнению автора, предыдущие государственные деятели США не пренебрегали общением с Кремлем, в каком бы тяжелом состоянии не находились взаимоотношения двух стран. Нынешние американские чиновники считают, что лучше сделать вид, будто России не существует, или "воспринимают дипломатию как некую поблажку". В качестве положительного примера ДеПетрис назвал недавний разговор министра обороны России Сергея Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином.
"Когда наступают тяжелые времена и напряженность высока, диалог просто необходим", — заключил эксперт.
В воскресенье Шойгу донес до Остина информацию о том, что Киев может готовить провокацию с использованием так называемой "грязной бомбы". Также министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что глава оборонного ведомства договорился о проведении консультаций на профессиональном уровне с некоторыми коллегами из стран Запада по поводу угрозы украинской провокации.