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В США рассказали о главном заблуждении Вашингтона относительно Путина - РИА Новости, 26.10.2022
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В США рассказали о главном заблуждении Вашингтона относительно Путина
В США рассказали о главном заблуждении Вашингтона относительно Путина - РИА Новости, 26.10.2022
В США рассказали о главном заблуждении Вашингтона относительно Путина
Соединенные Штаты и их союзники должны вести непрерывный диалог с Москвой, потому что это необходимо и разумно, написал в статье для The Spectator американский... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:20
2022-10-26T16:36
владимир путин
сергей шойгу
ллойд остин
сша
россия
в мире
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники должны вести непрерывный диалог с Москвой, потому что это необходимо и разумно, написал в статье для The Spectator американский журналист Дэниел ДеПетрис."Для многих представителей вашингтонской элиты дипломатия с Владимиром Путиным — это в лучшем случае пустая трата времени. &lt;…&gt; Зачем, спрашивают законодатели на Капитолийском холме, США вообще рассматривать возможность сесть за стол переговоров с русскими", — говорится в материале.По мнению автора, предыдущие государственные деятели США не пренебрегали общением с Кремлем, в каком бы тяжелом состоянии не находились взаимоотношения двух стран. Нынешние американские чиновники считают, что лучше сделать вид, будто России не существует, или "воспринимают дипломатию как некую поблажку". В качестве положительного примера ДеПетрис назвал недавний разговор министра обороны России Сергея Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином."Когда наступают тяжелые времена и напряженность высока, диалог просто необходим", — заключил эксперт.В воскресенье Шойгу донес до Остина информацию о том, что Киев может готовить провокацию с использованием так называемой "грязной бомбы". Также министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что глава оборонного ведомства договорился о проведении консультаций на профессиональном уровне с некоторыми коллегами из стран Запада по поводу угрозы украинской провокации.
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владимир путин, сергей шойгу, ллойд остин, сша, россия, в мире
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Ллойд Остин, США, Россия, В мире
16:20 26.10.2022 (обновлено: 16:36 26.10.2022)
 
В США рассказали о главном заблуждении Вашингтона относительно Путина

Spectator: Вашингтон должен начать разговаривать с Владимиром Путиным на регулярной основе

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники должны вести непрерывный диалог с Москвой, потому что это необходимо и разумно, написал в статье для The Spectator американский журналист Дэниел ДеПетрис.
"Для многих представителей вашингтонской элиты дипломатия с Владимиром Путиным — это в лучшем случае пустая трата времени. <…> Зачем, спрашивают законодатели на Капитолийском холме, США вообще рассматривать возможность сесть за стол переговоров с русскими", — говорится в материале.
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными силами США в Европе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
12:58
Американский генерал заявил, что у США нет систем ПВО для Украины
По мнению автора, предыдущие государственные деятели США не пренебрегали общением с Кремлем, в каком бы тяжелом состоянии не находились взаимоотношения двух стран. Нынешние американские чиновники считают, что лучше сделать вид, будто России не существует, или "воспринимают дипломатию как некую поблажку". В качестве положительного примера ДеПетрис назвал недавний разговор министра обороны России Сергея Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином.
"Когда наступают тяжелые времена и напряженность высока, диалог просто необходим", — заключил эксперт.
В воскресенье Шойгу донес до Остина информацию о том, что Киев может готовить провокацию с использованием так называемой "грязной бомбы". Также министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что глава оборонного ведомства договорился о проведении консультаций на профессиональном уровне с некоторыми коллегами из стран Запада по поводу угрозы украинской провокации.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
14:50
Саудовская Аравия обманула Байдена с секретной сделкой, пишет NYT
 
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