https://ria.ru/20221026/ssha-1826969130.html

В США рассказали о главном заблуждении Вашингтона относительно Путина

В США рассказали о главном заблуждении Вашингтона относительно Путина - РИА Новости, 26.10.2022

В США рассказали о главном заблуждении Вашингтона относительно Путина

Соединенные Штаты и их союзники должны вести непрерывный диалог с Москвой, потому что это необходимо и разумно, написал в статье для The Spectator американский... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:20

2022-10-26T16:20

2022-10-26T16:36

владимир путин

сергей шойгу

ллойд остин

сша

россия

в мире

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники должны вести непрерывный диалог с Москвой, потому что это необходимо и разумно, написал в статье для The Spectator американский журналист Дэниел ДеПетрис."Для многих представителей вашингтонской элиты дипломатия с Владимиром Путиным — это в лучшем случае пустая трата времени. <…> Зачем, спрашивают законодатели на Капитолийском холме, США вообще рассматривать возможность сесть за стол переговоров с русскими", — говорится в материале.По мнению автора, предыдущие государственные деятели США не пренебрегали общением с Кремлем, в каком бы тяжелом состоянии не находились взаимоотношения двух стран. Нынешние американские чиновники считают, что лучше сделать вид, будто России не существует, или "воспринимают дипломатию как некую поблажку". В качестве положительного примера ДеПетрис назвал недавний разговор министра обороны России Сергея Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином."Когда наступают тяжелые времена и напряженность высока, диалог просто необходим", — заключил эксперт.В воскресенье Шойгу донес до Остина информацию о том, что Киев может готовить провокацию с использованием так называемой "грязной бомбы". Также министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что глава оборонного ведомства договорился о проведении консультаций на профессиональном уровне с некоторыми коллегами из стран Запада по поводу угрозы украинской провокации.

https://ria.ru/20221026/ssha-1826885981.html

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сша

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир путин, сергей шойгу, ллойд остин, сша, россия, в мире