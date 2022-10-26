02:30 26.10.2022 (обновлено: 02:33 26.10.2022)
СМИ рассказали о конгрессменах, принимавших деньги от лоббистов Huawei
Washington Examiner: некоторые конгрессмены принимали пожертвования от лоббистов Huawei
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Законодатели от обеих американских партий принимают пожертвования от лоббистов китайской компании Huawei, пишет Washington Examiner.
"Не менее 33 республиканцев и 13 демократов приняли пожертвования на свои кампании в среднем по 770 долларов между сентябрем 2016 года и июнем 2022 года от тех, кому платят за лоббирование интересов Huawei", - сообщает издание со ссылкой на профильные документы.
Издание перечисляет нескольких жертвователей, чьи компании связаны с китайским гигантом, утверждая, что лидер меньшинства в палате Кевин Маккарти принял самые значительные взносы - 2,9 тысячи долларов за полтора года, кроме того, 17,9 тысячи поступило в его фонд.
Лидер большинства в сенате получил на свою кампанию 1 тысячу долларов в декабре 2020 года, пишет издание.
"Huawei также потратили по крайней мере 15 миллионов долларов, лоббируя в конгрессе по вопросам телекоммуникаций с 2021 года", - говорится в сообщении.
Некоторые законодатели, принимающие пожертвования, при этом критикуют китайского гиганта, говорится в сообщении.
Посещая в начале октября предприятие IBM, президент США Джо Байден обвинил республиканских законодателей в подверженности влиянию компартии Китая, что якобы мешает продвижению его инициатив в сфере производства микрочипов.