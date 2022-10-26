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СМИ рассказали о конгрессменах, принимавших деньги от лоббистов Huawei - РИА Новости, 26.10.2022
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СМИ рассказали о конгрессменах, принимавших деньги от лоббистов Huawei
СМИ рассказали о конгрессменах, принимавших деньги от лоббистов Huawei - РИА Новости, 26.10.2022
СМИ рассказали о конгрессменах, принимавших деньги от лоббистов Huawei
Законодатели от обеих американских партий принимают пожертвования от лоббистов китайской компании Huawei, пишет Washington Examiner. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T02:30
2022-10-26T02:33
в мире
кевин маккарти
сша
китай
huawei technologies
политика
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Законодатели от обеих американских партий принимают пожертвования от лоббистов китайской компании Huawei, пишет Washington Examiner."Не менее 33 республиканцев и 13 демократов приняли пожертвования на свои кампании в среднем по 770 долларов между сентябрем 2016 года и июнем 2022 года от тех, кому платят за лоббирование интересов Huawei", - сообщает издание со ссылкой на профильные документы.Издание перечисляет нескольких жертвователей, чьи компании связаны с китайским гигантом, утверждая, что лидер меньшинства в палате Кевин Маккарти принял самые значительные взносы - 2,9 тысячи долларов за полтора года, кроме того, 17,9 тысячи поступило в его фонд.Лидер большинства в сенате получил на свою кампанию 1 тысячу долларов в декабре 2020 года, пишет издание.Некоторые законодатели, принимающие пожертвования, при этом критикуют китайского гиганта, говорится в сообщении.Посещая в начале октября предприятие IBM, президент США Джо Байден обвинил республиканских законодателей в подверженности влиянию компартии Китая, что якобы мешает продвижению его инициатив в сфере производства микрочипов.
https://ria.ru/20221022/demokraty-1825842405.html
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в мире, кевин маккарти, сша, китай, huawei technologies, политика, конгресс сша
В мире, Кевин Маккарти, США, Китай, Huawei Technologies, Политика, Конгресс США
02:30 26.10.2022 (обновлено: 02:33 26.10.2022)
 
СМИ рассказали о конгрессменах, принимавших деньги от лоббистов Huawei

Washington Examiner: некоторые конгрессмены принимали пожертвования от лоббистов Huawei

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Законодатели от обеих американских партий принимают пожертвования от лоббистов китайской компании Huawei, пишет Washington Examiner.
"Не менее 33 республиканцев и 13 демократов приняли пожертвования на свои кампании в среднем по 770 долларов между сентябрем 2016 года и июнем 2022 года от тех, кому платят за лоббирование интересов Huawei", - сообщает издание со ссылкой на профильные документы.
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Издание перечисляет нескольких жертвователей, чьи компании связаны с китайским гигантом, утверждая, что лидер меньшинства в палате Кевин Маккарти принял самые значительные взносы - 2,9 тысячи долларов за полтора года, кроме того, 17,9 тысячи поступило в его фонд.
Лидер большинства в сенате получил на свою кампанию 1 тысячу долларов в декабре 2020 года, пишет издание.
"Huawei также потратили по крайней мере 15 миллионов долларов, лоббируя в конгрессе по вопросам телекоммуникаций с 2021 года", - говорится в сообщении.
Некоторые законодатели, принимающие пожертвования, при этом критикуют китайского гиганта, говорится в сообщении.
Посещая в начале октября предприятие IBM, президент США Джо Байден обвинил республиканских законодателей в подверженности влиянию компартии Китая, что якобы мешает продвижению его инициатив в сфере производства микрочипов.
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В миреКевин МаккартиСШАКитайHuawei TechnologiesПолитикаКонгресс США
 
 
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