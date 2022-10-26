https://ria.ru/20221026/sputnik-1827011758.html
Центр Гамалеи планирует начать исследования обновленного "Спутника V"
Центр Гамалеи планирует начать исследования обновленного "Спутника V" - РИА Новости, 26.10.2022
Центр Гамалеи планирует начать исследования обновленного "Спутника V"
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует до конца года начать клинические исследования обновленной вакцины против коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:07
2022-10-26T18:07
2022-10-26T18:07
общество
денис логунов
россия
российская академия наук
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует до конца года начать клинические исследования обновленной вакцины против коронавирусной инфекции, заявил замдиректора центра по научной работе, академик РАН Денис Логунов.Ранее центр Гамалеи разработал версию вакцины "Спутник V", адаптированную против вариантов коронавируса "дельта" и "омикрон"."До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом", - сказал Логунов на съезде всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов.В середине октября Минздрав России разработал проект изменения в постановление правительства, который позволит обновлять вакцины против коронавирусной инфекции в максимально сжатые сроки.
https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826864129.html
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общество, денис логунов, россия, российская академия наук, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Общество, Денис Логунов, Россия, Российская академия наук, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
Центр Гамалеи планирует начать исследования обновленного "Спутника V"
Академик Логунов: планируется до конца года начать исследования обновленного "Спутника V"