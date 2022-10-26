https://ria.ru/20221026/sovet-1826944777.html

Минобрнауки сформировало совет по развитию исторического образования

Минобрнауки сформировало совет по развитию исторического образования - РИА Новости, 26.10.2022

Минобрнауки сформировало совет по развитию исторического образования

Экспертный совет по развитию исторического образования сформирован в Минобрнауки России, в его состав входят представители органов исполнительной и... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:18

2022-10-26T15:18

2022-10-26T15:18

общество

сергей кириенко

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экспертный совет по развитию исторического образования сформирован в Минобрнауки России, в его состав входят представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители вузов, исследовательских институтов, общественных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В Минобрнауки России сформирован Экспертный совет по развитию исторического образования. В его составе – представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители вузов, исследовательских институтов, общественных организаций ... Его задача – улучшение качества исторического образования – через работу с преподавателями истории, создание специальных курсов и площадок для обмена практиками для студентов и преподавателей", - говорится в сообщении.Отмечается, что экспертный совет стал площадкой, которая стоит на защите исторической правды, он координирует мероприятия по противодействию фальсификации исторических событий, экспертизе учебников истории и популяризация исторического знания на территории Российской Федерации.В ведомстве добавили, что последние годы министерство последовательно увеличивает количество бюджетных мест по УГСН подготовки "История и археология", в настоящее время вузами реализуется более 250 образовательных программ по направлениям подготовки, из них наиболее популярными профилями являются: История (общий профиль), Историческая политология, История России, Историческое краеведение.Ранее в СМИ появилась информация, что в российских вузах появится "Идеологический курс", разработкой которого займутся Сергей Кириенко, российское общество "Знание" при участии министерства науки и высшего образования России.

https://ria.ru/20221021/vuzy-1825808440.html

https://ria.ru/20221025/istoriya-1826592447.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кириенко, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество