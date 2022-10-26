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Минобрнауки сформировало совет по развитию исторического образования - РИА Новости, 26.10.2022
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Минобрнауки сформировало совет по развитию исторического образования
Минобрнауки сформировало совет по развитию исторического образования - РИА Новости, 26.10.2022
Минобрнауки сформировало совет по развитию исторического образования
Экспертный совет по развитию исторического образования сформирован в Минобрнауки России, в его состав входят представители органов исполнительной и... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:18
2022-10-26T15:18
общество
сергей кириенко
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экспертный совет по развитию исторического образования сформирован в Минобрнауки России, в его состав входят представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители вузов, исследовательских институтов, общественных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В Минобрнауки России сформирован Экспертный совет по развитию исторического образования. В его составе – представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители вузов, исследовательских институтов, общественных организаций ... Его задача – улучшение качества исторического образования – через работу с преподавателями истории, создание специальных курсов и площадок для обмена практиками для студентов и преподавателей", - говорится в сообщении.Отмечается, что экспертный совет стал площадкой, которая стоит на защите исторической правды, он координирует мероприятия по противодействию фальсификации исторических событий, экспертизе учебников истории и популяризация исторического знания на территории Российской Федерации.В ведомстве добавили, что последние годы министерство последовательно увеличивает количество бюджетных мест по УГСН подготовки "История и археология", в настоящее время вузами реализуется более 250 образовательных программ по направлениям подготовки, из них наиболее популярными профилями являются: История (общий профиль), Историческая политология, История России, Историческое краеведение.Ранее в СМИ появилась информация, что в российских вузах появится "Идеологический курс", разработкой которого займутся Сергей Кириенко, российское общество "Знание" при участии министерства науки и высшего образования России.
https://ria.ru/20221021/vuzy-1825808440.html
https://ria.ru/20221025/istoriya-1826592447.html
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общество, сергей кириенко, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество
Общество, Сергей Кириенко, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Образование - Общество
15:18 26.10.2022
 
Минобрнауки сформировало совет по развитию исторического образования

Экспертный совет по развитию исторического образования сформирован в Минобрнауки

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экспертный совет по развитию исторического образования сформирован в Минобрнауки России, в его состав входят представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители вузов, исследовательских институтов, общественных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В Минобрнауки России сформирован Экспертный совет по развитию исторического образования. В его составе – представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители вузов, исследовательских институтов, общественных организаций ... Его задача – улучшение качества исторического образования – через работу с преподавателями истории, создание специальных курсов и площадок для обмена практиками для студентов и преподавателей", - говорится в сообщении.
Студенты - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 20:41
Правительство утвердило план интеграции вузов новых регионов
Отмечается, что экспертный совет стал площадкой, которая стоит на защите исторической правды, он координирует мероприятия по противодействию фальсификации исторических событий, экспертизе учебников истории и популяризация исторического знания на территории Российской Федерации.
В ведомстве добавили, что последние годы министерство последовательно увеличивает количество бюджетных мест по УГСН подготовки "История и археология", в настоящее время вузами реализуется более 250 образовательных программ по направлениям подготовки, из них наиболее популярными профилями являются: История (общий профиль), Историческая политология, История России, Историческое краеведение.
Ранее в СМИ появилась информация, что в российских вузах появится "Идеологический курс", разработкой которого займутся Сергей Кириенко, российское общество "Знание" при участии министерства науки и высшего образования России.
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 12:40
Апробация курса "Россия — моя история" начнется в следующем году
 
ОбществоСергей КириенкоРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - Общество
 
 
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