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Суд арестовал коммерческого директора Собчак Суханова - РИА Новости, 26.10.2022
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Суд арестовал коммерческого директора Собчак Суханова
Суд арестовал коммерческого директора Собчак Суханова - РИА Новости, 26.10.2022
Суд арестовал коммерческого директора Собчак Суханова
Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора блогера Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T20:35
2022-10-26T21:30
ростех
происшествия
сергей чемезов
youtube
twitter
ксения собчак
tiktok
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора блогера Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве, сообщил корреспондент РИА Новости."Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя избрать в отношении Суханова Кирилла Николаевича меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья Анатолий Беляков.Таким образом, подозреваемый отправится в СИЗО как минимум до 24 декабря.Защита просила избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест или залог в размере четырех миллионов рублей. Адвокат подозреваемого также заявил РИА Новости, что сторона защиты обжалует его арест.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет". Сам подозреваемый заявил в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые передали ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве. Суханову предъявили обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК ("Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.Аналогичное обвинение предъявили бывшему главному редактору светского журнала Tatler Ариану Романовскому (по паспорту Кузьмин). Этот же суд позднее сегодня рассмотрит ходатайство о его аресте.Кроме того, ранее сегодня телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседания в суде также не звучало ее имени.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Сегодня другой собеседник агентства объяснил, что нынешние задержания — это "продолжение той большой истории"."Oсторожно Media" объединяет сеть каналов Собчак в Telegram, VK, Youtube, Twitter и TikTok.
https://ria.ru/20221026/sobchak-1827039265.html
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ростех, происшествия, сергей чемезов, youtube, twitter, ксения собчак, tiktok
Ростех, Происшествия, Сергей Чемезов, YouTube, Twitter, Ксения Собчак, TikTok
20:35 26.10.2022 (обновлено: 21:30 26.10.2022)
 
Суд арестовал коммерческого директора Собчак Суханова

Суд арестовал коммерческого директора Собчак Суханова по делу о вымогательстве у Чемезова

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкКоммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы
Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак Oсторожно Media Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора блогера Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя избрать в отношении Суханова Кирилла Николаевича меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья Анатолий Беляков.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 20:09
Помощница Собчак отказалась комментировать ситуацию вокруг журналистки
Таким образом, подозреваемый отправится в СИЗО как минимум до 24 декабря.
Защита просила избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест или залог в размере четырех миллионов рублей. Адвокат подозреваемого также заявил РИА Новости, что сторона защиты обжалует его арест.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет". Сам подозреваемый заявил в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые передали ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.
Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве. Суханову предъявили обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК ("Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 18:05
Песков отреагировал на сообщения о деле против Собчак о вымогательстве
Аналогичное обвинение предъявили бывшему главному редактору светского журнала Tatler Ариану Романовскому (по паспорту Кузьмин). Этот же суд позднее сегодня рассмотрит ходатайство о его аресте.
Кроме того, ранее сегодня телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседания в суде также не звучало ее имени.
В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.
По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Сегодня другой собеседник агентства объяснил, что нынешние задержания — это "продолжение той большой истории".
"Oсторожно Media" объединяет сеть каналов Собчак в Telegram, VK, Youtube, Twitter и TikTok.
Закрытый офис Собчак в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 19:24
Соседи Собчак заявили, что уже полгода не видели ее в московском офисе
 
РостехПроисшествияСергей ЧемезовYouTubeTwitterКсения СобчакTikTok
 
 
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